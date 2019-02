Meteora su Cuba | autorità avvertono di non toccarne i frammenti | ' Sono radioattivi'

Blastingnews

(Di domenica 24 febbraio 2019) Il 1 febbraio 2019si è svegliata sotto una pioggia didi. La popolazione inizialmente si era spaventata per l'enorme boato e l'esplosione nel cielo, ma poi si era compreso che l'evento era di origine naturale. Sin dai primi momenti le persone avevano dunque iniziato a prendere le rocce spaziali arrivate al suolo, ma ora, a distanza di quasi un mese, lene mettono in guardia la popolazione dal toccare i: sembrerebbero infattiLasuLo spettacolo dell'esplosione dellanel cielo diha sorpreso migliaia di abitanti il 1 febbraio. Molte di quelle persone avevano subito ripreso la scena, e ciò ha permesso ora agli esperti di studiare approfonditamente la traiettoria della roccia spaziale.Jorge Zuluaga, professore presso l'Institute of Physics (IoP) dell'Università di Antioquia in Colombia, ha affermato: ...