Messaggio Medjugorje 25 febbraio 2019 | grande attesa per le parole comunicate alla

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio 2 febbraio 2019 "Non abbiate paura di difendere la verità e la parola di Dio" : Messaggio MADONNA di MEDJUGORJE , 2 febbraio 2019 , alla veggente Mirjana Dragicevic: la forza "di difendere la verità e la parola di Dio"

Madonna di Medjugorje/ 25 gennaio 2019 Messaggio : "Portare la pace nella gioia e nell'umiltà" : Madonna di Medjugorje , messaggio oggi 25 gennaio 2019 : l'apparizione alla veggente Marija Pavlovic. L'amore contro l'egoismo per la vita eterna

Messaggio Medjugorje 25 gennaio 2019 : è grande attesa per il messaggio dato alla veggente Mirjana : Di Redazione NN.it - 25/01/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Come ogni 25 del mese, ed ogni 2, a partire dal 1981, quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno,, i fedeli di tutto il mondo attendono il messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Mirjana Pavlovic-Lunetti. Il messaggio della Madonna di giorno 25 gennaio 2019 verrà pubblicato ...