Mercantile incagliato a Bari | si lavora per evitare che il carburante finisca in mare

Maltempo : 3 morti nel Lazio - forti disagi in Campania - Mercantile incagliato a Bari : Dopo un breve assaggio di primavera, l'inverno è tornato. Più forte di prima. Da stamattina, una forte perturbazione sta flagellando il centro sud: forte vento, gelo e neve stanno creando non pochi danni e disagi . Nel frusinate un muro è caduto uccidendo 2 persone, mentre a Guidonia un uomo è deceduto dopo che un albero ha colpito la sua auto. A Bari , invece, un mercantile battente bandiera turca si è incagliato . Tre morti nel Lazio Tra le ...

Maltempo - due feriti nel Napoletano. Mercantile incagliato a Bari | : Allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia. Scuole chiuse in vari comuni, tra cui Napoli, Benevento e Potenza. Nel Napoletano auto si abbatte su un'auto: due feriti . Mercantile turco arenato ...

Mercantile incagliato a Bari : operazioni sospese per maltempo - allertato il servizio antinquinamento [VIDEO] : “Alle 6 di questa mattina, la Nave EFE MURAT, General Cargo di 97 mt, battente bandiera Turca, si è incagliata a circa 200 mt dalla costa, di fronte alla spiaggia di “pane e pomodoro” a Bari . La Nave, che era partita da Ortona ed era diretta ad Aliaga (Turchia), aveva chiesto di potersi avvicinare in rada a causa del peggioramento delle condizioni meteo-marine“: lo precisa in una nota la Guardia Costiera. “Durante ...

Mercantile incagliato a Bari : operazioni sospese per maltempo : A causa delle condizioni meteo proibitive, sono state sospese tutte le operazioni per disincagliare il Mercantile turco Efe Murat, che questa mattina si è arenato davanti alla spiaggia di Bari: le raffiche di vento ad oltre 40 nodi e il mare molto mosso hanno costretto due motovedette della Guardia Costiera a rientrare in porto in attesa di un miglioramento. La nave si trova a 200 metri dalla costa ed è appoggiata – lato di dritta – ...