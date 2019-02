Meningite | bimbo 8 anni non è in pericolo di vita Firenze | trasferito in pediatria

Meningite - Firenze : bimbo di 8 anni in rianimazione al Meyer : Un bambino di 8 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze colpito da una forma di Meningite: non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo Meningite, Firenze: bimbo di 8 anni in rianimazione al Meyer sembra essere il primo su Meteo Web.

Messina - bimbo di 2 anni con grave Meningite batterica salvato da medici eroi : non era vaccinato nonostante le raccomandazioni : I medici del reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica dell’AOU Policlinico “G. Martino” di Messina, diretta dalla prof.ssa Eloisa Gitto, hanno sciolto la prognosi quoad vitam per il bambino di due anni che lo scorso 23 gennaio era stato trasferito dall’Ospedale “Cannizzaro” di Catania con un quadro di grave meningite batterica. Il piccolo, che solo il giorno prima aveva cominciato ad accusare febbre e lieve malessere, era stato ...

Meningite a Brolo - bimbo di 5 anni in gravissime condizioni : psicosi all’asilo comunale : Caso di Meningite in Sicilia: un bambino di 5 anni di Brolo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catania per una rara forma di questa patologia per la quale non esiste copertura: il piccolo era infatti vaccinato. Paura nella scuola frequentata dal bimbo, dove il sindaco e la dirigente scolastica già hanno comunicato di aver avviato la profilassi.Continua a leggere

Spezzano (Modena) - bimbo di tre anni in rianimazione per Meningite : Accade a Spezzano, in provincia di Modena, un bambino di 3 anni è stato portato dai suoi genitori, venerdì 25 gennaio, all'ospedale di Sassuolo per poi essere trasferito e ricoverato la sera stessa, intorno alle 22:00 a Modena nel dipartimento di rianimazione per un caso di meningite. Il bambino sarà sottoposto ad analisi precise per trovare la causa della patologia, "quasi certamente batterica", come dichiara l’Azienda Usl. Avviata la ...

Meningite - bimbo di due mesi e mezzo trasferito al Salesi : SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA Un bimbo di due mesi e mezzo è stato trasferito e ricoverato al Salesi di Ancona dopo che i genitori lo avevano portato, preoccupati, all'ospedale della Val Vibrata. I medici ...

Bologna - bimbo di due anni muore di Meningite : era stato rimandato a casa dall’ospedale : Morire a solo due anni per una forma grave di meningite da meningococco. È accaduto nella notte tra venerdì 18 gennaio e sabato 19 presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Vittima della malattia fulminante un bimbo che venerdì mattina era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso pediatrico del nosocomio a causa della febbre che lo aveva colpito qualche ora prima. Tuttavia agli occhi dei medici il piccolo risultava in condizioni di salute ...

Meningite : bimbo di 2 anni morto a Bologna : morto a Bologna un bimbo di due anni per sepsi da meningococco B. Il caso, avvenuto all’ospedale Maggiore, è stato segnalato al Dipartimento di sanità pubblica nella notte tra il 18 e il 19 gennaio scorso, fa sapere in una nota l’Ausl di Bologna. Immediate le misure di profilassi, scattate nei confronti degli operatori sanitari e dell’intero nucleo familiare del bimbo, residente a Bologna: in tutto 34 persone. Dall’indagine ...