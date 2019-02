huffingtonpost

: Quest'estate scegli di vivere il Mondo! Iscriviti ai Cantieri della Solidarietà. Viaggia in Europa, Africa, Amer… - caritas_milano : Quest'estate scegli di vivere il Mondo! Iscriviti ai Cantieri della Solidarietà. Viaggia in Europa, Africa, Amer… - CRiformaStato : La nostra selezione di articoli pubblicati tra il 13 e il 19 febbraio. INTERNAZIONALE: Iran, destabilizzazione del… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Medio Oriente, Trump invia il consigliere-genero alla conquista del Golfo e dei petrodollari per il 'Deal of The Centur… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) In missione nel. Perre le petromonarchie delal "Deal of the Century" e per dare una mano al suo amico Mohammed bin Salman, l'erede al trono del Regno Saud, inguaiato dal caso-Khashoggi. In viaggio per conto del presidente, del quale Jared Kushner, oltre che essereper ilè anche. Arabia Saudita, Oman, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar. Ad affiancare il trentottennepresidenziale, vi sono altre due figure di primo piano nella politicarientale di The Donald: l'to Usa per ilJason Grenblatt e quello per l'Iran, Brian Hook. Un tour di una settimana (che si concluderà in Turchia) che ha al centro due ambizioni. Obiettivi: rafforzare, in chiave anti iraniana, l'alleanza tra gli Stati Uniti e i Paesi delarabico e far avanzare il piano del secolo messo a punto dae dai suoi ...