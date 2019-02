Mazzarri adesso pensa in grande | il Torino vola | il punto di forza della squadra granata

calcioweb.eu

(Di domenica 24 febbraio 2019) Si sono giocate le prime partite valide per la 25^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto nel match traed Atalanta. E’ un momento magico per ladi Walter, ladopo una serie di risultati consecutivi è tornata pienamente in corsa per l’Europa. Successo davanti al pubblico amico contro l’Atalanta,si aprono importanti scenari per il proseguostagione. Ladi Walterpuòreveramente in, l’allenatore è stato bravissimo ad equilibrare lain particolar modo la difesa è diventata veramente un muro, merito soprattutto di uno strepitoso Nkoulou ma anche Izzo è increscita con il gol che ha aperto l’incontro di oggi contro Gasperini. Solo Juve, Napoli ed Inter hanno fatto meglio di questo, ladi...