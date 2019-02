Matteo Salvini lavora ad una sua maggioranza alternativa

Emma Marrone - la risposta di Matteo Salvini agli insulti contro la cantante : "Andrò ai suoi concerti" : Matteo Salvini prova a spegnere le polemiche contro il consigliere comunale leghista di Amelia, in Umbria, Massimiliano Galli, che aveva insultato Emma Marrone per il suo invito ad "aprire i porti". Dopo che Galli è stato immediatamente espulso dalla Lega, Salvini ha tagliato corto: "Ha detto un'idi

Emma Marrone - la risposta di Matteo Salvini agli insulti contro la cantante : 'Andrò ai suoi concerti' : Matteo Salvini prova a spegnere le polemiche contro il consigliere comunale leghista di Amelia, in Umbria, Massimiliano Galli, che aveva insultato Emma Marrone per il suo invito ad 'aprire i porti'. ...

Matteo Salvini : "Gli insulti a Emma sono un'idiozia - andrò al suo concerto se avrò tempo" : "Ha detto un'idiozia, spero di riuscire ad andare a un concerto di Emma Marrone se ne avrò il tempo". Matteo Salvini prende le distanze da Massimiliano Galli, consigliere del Carroccio espulso dal partito, che aveva insultato la cantante Emma Marrone.La stessa cantante aveva risposto al commento sessista: "Non sono arrabbiata, l'unica cosa che mi dispiace profondamente è che mia madre e mio padre hanno letto dei messaggi veramente ...

Matteo Salvini - un referendum sulla Tav per fregare i 5 Stelle : Insomma, la negoziazione politica è arrivata a un punto di stallo . Ed ecco che Matteo Salvini , per sbloccare la partita, starebbe pensando di sostenere la richiesta di referendum lanciata ormai da ...

Matteo Salvini vola al 35% - i grillini crollano al 22% : Dopo le polemiche sul soccorso a Matteo Salvini, i grillini nei sondaggi sono al 22.2%. Invece continua la crescita della

Caso Sea Watch - i documenti del Viminale che ‘scagionano’ Matteo Salvini : documenti ufficiali del Viminale dimostrerebbero che Salvini non avrebbe mai dato l’ordine di chiudere il porto alla Sea Watch3, che trasportava 47 migranti. Secondo le carte ufficiali il ministro non avrebbe vietato lo sbarco dei minorenni dalla nave quando quest'ultima è stata tenuta alla fonda a Siracusa.Continua a leggere

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti - il retroscena incrociato : "La fine di un incubo". Sì - cade il governo : "La stagione di Matteo Salvini il temporeggiatore sta per finire". Un retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera legge le carte al leader della Lega, puntando sul fatto che presto arriverà la rottura con Luigi Di Maio. Questione di mesi o di settimane? Di sicuro, le promesse sulla ten

Matteo Salvini - la lezione a Renzi sull'arresto dei suoi genitori : cosa devono imparare i piddini : Fino a martedì insulti reciproci e battutine velenose. Le classiche schermaglie tra rivali in politica. Ma da martedì sera tra Salvini e Renzi sono cambiati i toni. L' arresto dei genitori dell' ex premier non ha spinto il ministro dell' Interno a fare il gesto delle manette come un grillino ...

Matteo Salvini ridicolizza De Masi : "Il Fenomeno del giorno - il professorone...". Dopo gli insulti - lo sfottò : Non poteva sfuggire all'ironia di Matteo Salvini. il sociologo Domenico De Masi. L'intellettuale, che qualche mese fa aveva pubblicamente sostenuto l'ascesa di Luigi Di Maio e del M5s prima di pentirsene (a causa anche dell'alleanza con la Lega), in studio ad Agorà su Raitre ha parlato apertamente d

Elisa Isoardi dice mi manca la quotidianità con Matteo Salvini : Elisa Isoardi ha fatto un’intervista al settimanale “Diva e Donna”, dove ha parlato della sua carriera televisiva e della sua vita sentimentale, dice:”Non sono nata per fare la first lady. Non so nemmeno se ne sarei capace. Sono una testa pensante e non smetterò di esserlo. Mi manca la quotidianità con lui, i momenti passati insieme, anche se poi alla fine ci vedevamo poco, ma quel poco pesava, eccome. Con Matteo sono stati cinque anni ...

Elisa Isoardi : "Mi manca la quotidianità con Matteo Salvini" : La conduttrice non nasconde la sofferenza per la rottura con il Ministro dell'Interno, al quale è stata legata per cinque...

Otto e Mezzo - crisi isterica di Marco Travaglio : "Matteo Salvini? Roba demenziale" : Teso, anzi tesissimo. Si parla di Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7. Il direttore del Fatto Quotidiano vive come un dramma i guai in cui si è cacciato il "suo" M5s. Nel mirino del direttore e ideologo pentastellato, ancora la questione Diciotti e la richiesta di proceder

Agorà - Domenico De Masi sputa su Matteo Salvini : 'In Italia situazione pre-fascista - ecco gli indizi' : Anche Domenico De Masi sente odore di fascismo. Il sociologo, ospite di Agorà su Raitre, dimentica in modo sospetto il suo appoggio iniziale a Luigi Di Maio e al M5s , in parte rinnegato, o forse, più ...

Agorà - Domenico De Masi sputa su Matteo Salvini : "In Italia situazione pre-fascista - ecco gli indizi" : Anche Domenico De Masi sente odore di fascismo. Il sociologo, ospite di Agorà su Raitre, dimentica in modo sospetto il suo appoggio iniziale a Luigi Di Maio e al M5s (in parte rinnegato) o forse, più semplicemente, rispolvera il suo anti-leghismo e assicura ai telespettatori che l'Italia si sta di n