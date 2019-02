Matteo Renzi | dopo l' arresto dei genitori il suo nuovo libro scala le classifiche di

Matteo Salvini risponde agli insulti di Matteo Renzi : "Io come un'anguilla? Bene..." : Ribatte colpo su colpo, Matteo Salvini. Già, perché il leghista è finito nuovamente nel mirino di Matteo Renzi, che dopo il lancio del suo libro sta provando a riaffacciarsi ai piani alti di quella politica che, nei fatti, lo ha già espulso. E il senatore Pd cannoneggia contro Salvini, leader accred

Matteo Renzi e Pd umiliati pure da Carmen Lasorella. 'Perché no?' - indiscrezione : con chi andrà l'ex volto Rai : Carmen Lasorella , storico volto dell'informazione Rai , dopo mesi di stop, è tentata dalla politica. Nei mesi scorsi s'era fatta attrarre dalla politica e aveva deciso di candidarsi alla guida della ...

Matteo Renzi e Pd umiliati pure da Carmen Lasorella. "Perché no?" - indiscrezione : con chi andrà l'ex volto Rai : Carmen Lasorella, storico volto dell'informazione Rai, dopo mesi di stop, è tentata dalla politica. Nei mesi scorsi s'era fatta attrarre dalla politica e aveva deciso di candidarsi alla guida della Regione Basilicata con una lista civica, Luci, cioè Lucani insieme, convergente con LeU e inserita nel

Renzi - uragano Freccero a Raidue : fa fuori anche il conduttore testimonial di Matteo e anti-grillino : Ne fa fuori un altro, Carlo Freccero . La rivoluzione grillina a Raidue si abbatte anche su Costantino Della Gherardesca : il suo ormai storico adventure game Pechino Express , in onda da 7 anni, nel ...

Matteo Renzi : figli - moglie e padre - la carriera politica : Matteo Renzi: figli, moglie e padre, la carriera politica Chi è Matteo Renzi, famiglia e vita privata È stato il più giovane Premier della storia repubblicana italiana e con lui sembrava che la politica italiana fosse stata finalmente ossigenata da una ventata di novità. Il destino del suo partito ha però preso una piega differente e così si è conclusa la carriera del cosiddetto “ rottamatore”, alias Matteo Renzi di cui oggi esploriamo la ...

Matteo Renzi - i sostenitori unanimi : “Giustizia a orologeria”. E quando lui sale sul palco l’ovazione : “Sei grandissimo” : A una settimana di distanza dalla notizia degli arresti domiciliari nei confronti dei suoi genitori, Matteo Renzi ricompare in pubblico accolto dall’ovazione dei tanti che hanno riempito la Sala Gialla del Lingotto di Torino. Sono arrivati da tutto il Piemonte, compreso un bus dalla Toscana, per portare il calore e la solidarietà al loro leader: “È il migliore che abbiamo, ma purtroppo gli hanno fatto un bello sgarbo nell’ultima settimana” ...

Matteo Renzi riparte dal Lingotto : 'M5S e Lega condividono lo stesso humus giustizialista' : Genova - Dopo Torino, Matteo Renzi presenterà il suo libro questa sera a Genova alle 21.30 al Teatro della Gioventù . Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Renzi, di Alessandro Mondo, Alle 17,15, quasi un'ora prima dell'incontro, l a sfida logistica era già vinta : sala in rapido esaurimento. Applausi e flash a manetta quando Matteo Renzi, a Torino per presentare il suo ...

Muoia Sansone : Matteo Renzial Lingotto prova a trascinare a fondo quel che resta di Pd e primarie : Ecco la scena. La sala del Lingotto esaltata, anche con parecchia gente fuori su di giri. In prima fila, due candidati su tre alla segreteria del Pd, Giachetti e Martina, che addirittura rinuncia a un'altra iniziativa per andare a Torino. Renzi che, dal palco, altrettanto gasato, adrenalinico, scamiciato chiama alla "resistenza" contro tutto e tutti, prigioniero di un passato mai elaborato. E che urla ferito "sono orgoglioso dei miei ...

Matteo Salvini - la lezione a Renzi sull'arresto dei suoi genitori : cosa devono imparare i piddini : Fino a martedì insulti reciproci e battutine velenose. Le classiche schermaglie tra rivali in politica. Ma da martedì sera tra Salvini e Renzi sono cambiati i toni. L' arresto dei genitori dell' ex premier non ha spinto il ministro dell' Interno a fare il gesto delle manette come un grillino ...

Matteo Renzi dopo l’arresto dei genitori : “Orgoglioso e fiero di loro - niente di cui vergognarmi” : Matteo Renzi torna in pubblico dopo gli arresti domiciliari per i suoi genitori e parla proprio di questa vicenda: "Sono fiero e orgoglioso di esser figlio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli perché non ho niente di cui vergognarmi. Noi non vogliamo impunità, immunità, scambi per non andare a processo. Noi non scappiamo come fanno gli altri".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Orgoglioso di essere figlio di mio padre e di mia madre" : "Noi siamo quelli che restano e non mollano mai". Così Matteo Renzi al Lingotto di Torino per presentare il nuovo libro nella sua prima uscita pubblica dopo gli arresti domiciliari dei suoi genitori.- Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Matteo Renzi per presentare 'Un'altra Stradà. Lungo simbolo di tante tappe salienti nella vita del Pd, la Sala Gialla è gremita. Pullman sono arrivati da tutto il Piemonte, ma anche ...

Matteo Renzi : "Siamo quelli che restano e non mollano mai" : "Noi siamo quelli che restano e non mollano mai". Così Matteo Renzi al Lingotto di Torino per presentare il nuovo libro nella sua prima uscita pubblica dopo gli arresti domiciliari dei suoi genitori.- Ricomincia dal Lingotto di Torino il tour di Matteo Renzi per presentare 'Un'altra Stradà. Lungo simbolo di tante tappe salienti nella vita del Pd, la Sala Gialla è gremita. Pullman sono arrivati da tutto il Piemonte, ma anche ...

Matteo Renzi - il delirio sul maestro di Foligno che ha bullizzato due alunni : 'Colpa del governo' : Matteo Renzi approfitta della vicenda del maestro di Foligno con i due alunni nigeriani per attaccare il governo Lega-M5s e in particolare Matteo Salvini. Secondo l'ex premier, sarebbe colpa del clima ...

Matteo Renzi - il delirio sul maestro di Foligno che ha bullizzato due alunni : "Colpa del governo" : Matteo Renzi approfitta della vicenda del maestro di Foligno con i due alunni nigeriani per attaccare il governo Lega-M5s e in particolare Matteo Salvini. Secondo l'ex premier, sarebbe colpa del clima alimentato da chi oggi è al governo se si registrano casi come quello controverso nella scuola umbr