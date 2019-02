Mate X | da Huawei lo smartphone pieghevole sottile e con connessione 5G più veloce al

Mwc 2019 - Mate X : lo smartphone Huawei è pieghevole e 5G - il prezzo è 2.300 euro - : «Lo smartphone pieghevole 5G più veloce del mondo», sentenzia, già, Huawei. Come i coreani, i cinesi si sono affidati a una cerniera meccanica proprietaria per concedere la flessibilità alla schermo ...

Huawei rivoluziona lo smartphone - lancia il pieghevole MateX : BARCELLONA, 24 FEB - Al Mobile World Congress di Barcellona, Huawei lancia la rivoluzione dello smartphone. Il colosso cinese abbraccia la nuova forma del pieghevole con il Mate X, un dispositivo che ...

Huawei Mate X da ottobre in Italia a un prezzo per pochi : 2299 Euro (o forse più) : Huawei Mate X arriverà ad ottobre in Italia, senza alcun vincolo con gli operatori: Huawei lo perfezionerà nei prossimi mesi, ma il prezzo sara da 2299 Euro a salire, forse. L'articolo Huawei Mate X da ottobre in Italia a un prezzo per pochi: 2299 Euro (o forse più) proviene da TuttoAndroid.

Mwc 2019 - come funziona il pieghevole Huawei Mate X? Ecco il video : Barcellona – Huawei ha appena presentato il suo smartphone pieghevole Mate X, di cui abbiamo svelato qui tutte le caratteristiche e il prezzo (2299 euro). Abbiamo realizzato questo video esclusivo per mostrarvi come funziona il meccanismo di ripiegamento del pannello oled, dove sono collocate le tre fotocamere e tanti altri dettagli che niente meglio delle immagini può spiegare. The post Mwc 2019, come funziona il pieghevole Huawei ...

Huawei Mate X è il pieghevole che per ora sorprende di più - la nostra video anteprima : Huawei Mate X è il primo smartphone pieghevole della casa cinese e per ora anche il più convincente presentato al pubblico. In occasione del Mobile World Congress 2019 che si tiene a Barcellona tra il 23 e il 27 febbraio 2019, Huawei non ha infatti alzato i veli dai nuovi flagship Huawei P30 e Huawei […] L'articolo Huawei Mate X è il pieghevole che per ora sorprende di più, la nostra video anteprima proviene da TuttoAndroid.

Confronto Huawei Mate X vs Samsung Galaxy Fold : il miglior flessibile : È stato da poco presentato il nuovo Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, che dovrà vedersela con il Samsung Galaxy Fold, device altrettanto flessibile, anche se concettualmente diverso (nel caso del terminale della società sudcoreana, i pannelli sono due, uno interno e l'altro esterno). Proviamo a confrontarli, per una scelta quanto più ragionata in vista di un eventuale acquisto futuro. DESIGN E DISPLAY - ...

Rompe gli schermi lo smartphone pieghevole Huawei Mate X : foto - scheda tecnica - prezzo e disponibilità in Italia : Oggi 24 febbraio è indubbiamente il giorno dello smartphone pieghevole Huawei Mate X, appena lanciato in un evento di scena a Barcellona, il giorno prima del tanto atteso via al mobile World Congress. Si tratta non solo del primo device con schermo flessibile del produttore ma pure di quello con supporto alle reti 5G. La corposa novità hardware giunge naturalmente dopo il tanto chiacchierato Samsung Galaxy Fold, ma vediamo quali sono le ...

Huawei Mate X - lo smartphone pieghevole più veloce che c’è : Huawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XSi chiama Mate X ed è il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Richard Yu, Ceo della divisione consumer di Huawei, ce lo aveva annunciato a “casa” sua, in Cina, e ora ce l’ha mostrato in Spagna, dove è in corso il Mobile World Congress. Si apre e chiude come un libro, ma al contrario del modello presentato da Samsung in settimana, quando chiuso i display rimangono nella parte esteriore, ...

Huawei Mate X ufficiale : il primo smartphone pieghevole di Huawei è eccezionale : Nel corso dell'evento tenutosi oggi al MWC 2019 Huawei ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, Huawei Mate X, con connessione 5G. L'articolo Huawei Mate X ufficiale: il primo smartphone pieghevole di Huawei è eccezionale proviene da TuttoAndroid.

Mwc 2019 - Huawei ha presentato il pieghevole Mate X : Huawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XBarcellona – Il Mobile World Congress 2019 non è ancora iniziato (aprirà ufficialmente i battenti lunedì 25), ma ha già un candidato valido a vincere il premio di gadget pìù promettente di tutta la fiera. Si tratta di Huawei Mate X, il ...

Diretta streaming smartphone pieghevole Huawei - orario e video presentazione Mate X del 24 febbraio : Lo smartphone pieghevole Huawei, conosciuto come Mate X, verrà presentato oggi 24 febbraio alle ore 14 italiane, a margine di un evento di cui vi forniremo i dettagli per seguire la Diretta streaming. Immaginiamo la curiosità intorno al prodotto sia tanto, soprattutto a seguito della presentazione del Samsung Galaxy Fold, la controparte del colosso sudcoreano, di cui abbiamo avuto modo di parlarvi nei particolari nel corso della settimana che ...

Un primo sguardo allo smartphone pieghevole Huawei (foto) : Mate X non imita il Samsung Galaxy Fold : Domani 24 febbraio sarà il giorno del primo smartphone pieghevole Huawei in quel di Barcellona: non ci sono più dubbi sul nome del modello rivoluzionario, vista la diffusione della foto riportata in questo articolo. Si tratta di un cartellone pubblicitario, in fase di installazione proprio nella città spagnola. dove lunedì 25 febbraio si aprirà ufficialmente il Mobile World Congress 2019. Lo scatto ci svela molto dello smartphone flessibile in ...

Lo smartphone pieghevole di Huawei si chiamerà Mate X ed è 5G : Il claim di Huawei è chiaro: venite a ' conoscere il primo telefono pieghevole 5G al mondo '. Di questo dispositivo è stato sapientemente mantennuto il totale riserbo nelle scorse settimane, tanto ...