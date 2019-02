Manovra bis | il piano del Tesoro | meno sconti fiscali e rimodulazione Iva

Conte : ‘Il governo non cadrà. Reggeremo’ Spunta l’ipotesi di una Manovra bis : Il premier: «Se Lega e M5S avessero un consenso diverso dalle Politiche il governo non ne risulterebbe condizionato. La manovra ? Escludo un intervento correttivo»

Rischio Manovra -bis per i conti pubblici Anche la patrimoniale tra le soluzioni : La Lega sgonfia la Flat tax: l’ipotesi è che nel 2020 la tassa piatta venga applicata solo ai redditi incrementali. Come avevano già proposto i «quasi alleati» di Fratelli d’Italia

Governo - Renzi : "Svelo un segreto? Hanno pronta una Manovra bis…" : Matteo Renzi a Genova per presentare il suo nuovo libro al teatro della Gioventù. Trecento posti a sedere presto esauriti e almeno un centinaio di supporter rimasti in piedi. Una folla che né Maurizio ...

Fitch : l’Italia rischia il voto anticipato. Possibile una Manovra bis in estate : Fitch conferma il rating “BBB” per l’Italia , ma con un “outlook” negativo. L’agenzia di rating spiega questa decisione con i problemi legati «al livello ancora estremamente alto del debito statale, la protratta debolezza della qualità degli asset nel settore bancario, la tendenza molto bassa nella crescita del Pil, i rischi e l’incertezza che nasco...

Fitch conferma il rating dell’Italia «Ci aspettiamo elezioni anticipate» Bruxelles per ora non chiede Manovra bis : La decisione comunicata dall’agenzia di rating sul suo sito: «Le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio»

L'allarme di Berlusconi : "La Manovra bis è certa. M5s farà la patrimoniale" : "Le elezioni in Sardegna confermeranno che il centrodestra è la maggioranza naturale per gli italiani. Non saranno necessariamente i protagonisti di questo governo a deciderlo ma saranno i fatti". Lo ha detto Silvio Berlusconi ospite da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5.Il leader di Forza Italia poi ha spiegato: "Io sono convinto che questo governo cadrà, non per una decisione dei componenti del governo, innamorato del potere che adesso hanno, ma ...