Man United-Liverpool 0-0

Manchester United-Liverpool - stranezze a Old Trafford : sul campo si spruzza aglio : Manchester United-Liverpool : una partita che merita un campo perfetto. E così sarà, viste le cure maniacali che giornalmente i giardinieri di Old Trafford dedicano al terreno di gioco. Dietro l'...

Manchester United-Liverpool - le quote e i pronostici : tutto pronto per la sfida tra Manchester United e Liverpool, che domenica pomeriggio si ritrovano all'Old Trafford per il North-West Derby, un grande classico del calcio inglese. La formazione guidata ...

"Il Manchester United su Cristiano Ronaldo" : pronta offerta monstre? : Sarà stata la delusione per la sconfitta del Wanda, con tanto di mano aperta a cinque dita - tante quante le Champions League vinte in carriera - per provocare i tifosi dell'Atletico Madrid. Ma la notizia pubblicata dal giornale sportivo spagnolo Don Balon sul possibile addio alla Juve di Cristiano Ronaldo a fine anno, è arrivata poco tempo dopo il rovescio bianconero di mercoledì scorso.Cr7 via da Torino a campionato concluso e - si augurano i ...

Manchester United-Liverpool : diretta tv - streaming e formazioni. Dove vederla : Manchester United-Liverpool: diretta tv, streaming e formazioni. Dove vederla Domenica 24 Febbraio alle ore 15:05 si gioca il match tra Manchester United e Liverpool. Valido per la 27esima giornata di Premier League, verrà disputato allo Stadio Old Trafford di Manchester. Testa a testa importante per le due squadre. United che deve vincere per evitare di essere sorpassato da Arsenal e Chelsea, uscendo così momentaneamente dalla zona europea. ...

Ronaldo-Manchester United - clamoroso dalla Spagna : assalto Reds : RONALDO MANCHESTER United- Secondo quanto riportato da “Don Balon“, il Manchester United starebbe pensando seriamente di riportare a caso Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli, la compagine inglese potrebbe soffiare l’attaccante portoghese alla Juventus. Un affondo che potrebbe nascere già a cavallo dei prossimi mesi in vista della […] More

Pronostico Manchester United Vs Liverpool - Premier League 24-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Arsenal, Premier League 27^ Giornata, Domenica 24 Febbraio 2019 ore 15.05Manchester United / ARSENAL / Premier League / Analisi – La ventisettesima giornata di Premier League metterà in scena una sfida tanto spettacolare quanto decisiva per i destini del campionato. All’Old Trafford, Manchester United e Liverpool si giocano una fetta delle loro ambizioni; i Red Devils di Solskjaer, ...

Paris - Manchester United : storia della partita : ... Juan Mata, Ander Herrera , Spagna, Ángel Di María, Leandro Paredes e Sergio Romero, Marcos Rojo , Argentina, • Pogba, Areola, Kimpembe e Mbappé hanno vinto la Coppa del Mondo FIFA 2018 con la ...

Manchester United - Dalot regala un nuovo bus alla squadra dove giocava da bambino : ... e pagato addirittura col primo stipendio ricevuto dal Manchester United : un evidente segno di gratitudine per le sue radici e per quel primo club che l'ha lanciato nel mondo del pallone. La sua ...

Manchester United - pronto rinnovo a cifre incredibili per De Gea : Il Manchester United sta attraversando un momento molto importante nonostante la sconfitta in Champions League contro il Psg, dopo l’esonero di Mourinho la squadra ha cambiato passo e la dirigenza pensa anche al futuro. Nel frattempo i Red Devils sono pronti a blindare David De Gea. Il portiere spagnolo è in scadenza nel 2020 e la volontà dell’estremo difensore è rimanere al Manchester United nonostante la tentazione Psg, ...

Fa Cup - il Manchester United continua a sorprendere : Chelsea ko e quarti di finale [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

FA Cup - Chelsea-Manchester United 0-2 : il risultato in diretta LIVE : Chelsea-Manchester United 0-2 LIVE 31' Herrera, 44' Pogba CHELSEA, 4-3-3, : Kepa Arrizabalaga; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard. All. Sarri ...

DIRETTA CHELSEA ManCHESTER UNITED/ Streaming video DAZN : l'arbitro : DIRETTA CHELSEA MANCHESTER UNITED: info Streaming video DAZN della partita valida per gli ottavi di finale della FA Cup, oggi lunedi 18 febbraio 2019.