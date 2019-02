Maltempo | aperto Colosseo | chiuso Palatino

Maltempo Veneto : in Cadore aperto un altro presidio avanzato : E’ entrato in funzione oggi nella sede del Gal Alto Bellunese, in via Padre Marino, a Lozzo di Cadore il secondo presidio operativo avanzato bellunese voluto dal Commissario Luca Zaia a supporto delle popolazioni colpite dal Maltempo in Cadore e Comelico. Si tratta di un punto di assistenza nel quale i tecnici delle amministrazioni comunali e degli enti locali delle aree interessate dal Maltempo di fine ottobre troveranno a disposizione ...

Maltempo Firenze : riaperto ponte Vespucci : Questa mattina è stato riaperto il passaggio pedonale di ponte Vespucci, a Firenze: lo ha reso noto il Comune. Il passaggio era stato chiuso sabato in via precauzionale, in considerazione dell’innalzamento del livello dell’Arno per le recenti piogge. L'articolo Maltempo Firenze: riaperto ponte Vespucci sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Emilia-Romagna : frane nel Bolognese - riaperto ponte sul Silla : A causa delle forti raffiche di vento e della pioggia si sono registrate frane e rami caduti su diverse strade provinciali nel Bolognese. Nei pressi dell’abitato di Silla, sull’Appennino Bolognese – spiega la Città metropolitana di Bologna – e’ stata chiusa precauzionalmente la sp 57 al km 0+100 in corrispondenza del ponte sul torrente Silla. Era in corso una importante piena del torrente che lambiva gli archi della ...

Maltempo Firenze : riaperto il giardino di Boboli : riaperto al pubblico il giardino mediceo di Boboli, a Firenze, che era stato chiuso stamani in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo rende noto la direzione delle Gallerie degli Uffizi. L'articolo Maltempo Firenze: riaperto il giardino di Boboli sembra essere il primo su Meteo Web.