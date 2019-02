Maltempo Siracusa | domani scuole chiuse ad Avola | il sindaco invita a non uscire di casa

Maltempo Sicilia : numerosi interventi a Siracusa in assistenza alla popolazione : Dal pomeriggio di ieri i carabinieri di Siracusa hanno effettuato diversi interventi soprattutto di assistenza nei confronti di automobilisti in difficoltà per la neve caduta nelle zone montane della provincia: numerosi gli interventi per la caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali a seguito delle forti raffiche di vento. In particolare pattuglie dei carabinieri sono intervenute sulla SP 25, tra Melilli, Villasmundo e Sortino, dove per ...

Maltempo - da Napoli a Siracusa : domani lunedì 25 Febbraio 2019 scuole chiuse in diversi Comuni [ELENCO LIVE] : Un fine settimana da dimenticare per il Centro Sud, interessato da un fortissimo vento e in alcune zone da violento Maltempo che ha causato danni e disagi. Neve in Calabria e Sicilia, con problemi al traffico ferroviario e viaggio da incubo per alcuni passeggeri di un Intercity che ha accumulato ben 13 ore di ritardo. diversi i morti nel Lazio, dove il vento ha abbattuto alberi e fatto crollare diversi cornicioni. Anche in Campania e in Abruzzo ...

Maltempo - fine settimana di caos in Sicilia : nel Ragusano e Palermitano situazione critica - interventi nel Siracusano : Il vento continua a sferzare la provincia di Ragusa. Sono stati 35 gli interventi dei volontari di Protezione Civile nel corso della notte e dalle prime ore del mattino nell’area urbana del capoluogo. Chiuse le ville e i giardini comunali, il Parco del Castello di Donnafugata e i cimiteri. A causa di alberi caduti, tettoie, tegole, recipienti e lamiere divelte, molte strade urbane sono state chiuse al transito. Il sindaco invita i ...

Maltempo - la NEVE ammanta di bianco la Sicilia più genuina tra Catania - Ragusa e Siracusa : Iblei sommersi. ALLARME “Uragano” nella notte [GALLERY] : 1/41 Buccheri ...

Maltempo - paura in Sicilia : fulmine ferma treni sulla linea Messina-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 18.20 sulla linea Messina-Siracusa, fra Fiumefreddo e Alcantara, per un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, danneggiata da un fulmine. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Taormina e Giarre. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo ...

Maltempo Sicilia - Siracusa : al via i lavori di ripristino della viabilità per la Strada Provinciale 45 : Sono in pieno svolgimento i lavori di ripristino della viabilità lungo la Strada Provinciale 45, nel Siracusano, nel tratto fra i Comuni di Cassaro e Ferla. Una frana, dopo il Maltempo di dicembre, aveva interrotto la fondamentale arteria nella Valle dell’Anapo, allungando tempi di percorrenza e mettendo a dura prova cittadini e imprese. Gli interventi hanno preso il via grazie a uno stanziamento di 209mila euro da parte ...

Maltempo Sicilia : a Siracusa esonda il fiume Anapo - chiusi tratti stradali : Ancora una giornata di Maltempo in Sicilia, con piogge e forte vento in diverse parti della regione. Il Maltempo che si sta abbattendo a Siracusa ha causato l’esondazione del fiume Anapo, alla periferia sud del capoluogo. La Protezione civile ha disposto, per motivi di sicurezza, la chiusura di due tratti di strada in entrambe le direzioni. In particolare, il blocco ai mezzi ha interessato contrada Case bianche e il ponte Capocorso. Chiuso ...

Sea Watch al largo di Siracusa a causa del Maltempo. Salvini : «Se ne occupi l'Olanda» : Autorizzazione a gettare l'ancora al largo di Siracusa, ma «nessuno spazio in Italia» per i 47 immigrati della Sea Watch. Lo ha precisato il ministro dell'Interno Matteo...

