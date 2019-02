Maltempo Sicilia | incendio sui binari | ritardi anche di 13 ore

Maltempo - si contano danni. Allerta in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo, si contano danni. Allerta in Basilicata, Calabria e Sicilia Tempo soleggiato quasi ovunque, ma non si placano le raffiche di vento al Centro-Sud. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro i morti nel Lazio. Treni in tilt tra Calabria e Sicilia: ritardi fino a 13 ore Parole ...

Maltempo - si contano danni. Allerta in Basilicata - Calabria e Sicilia - : Tempo soleggiato quasi ovunque, ma non si placano le raffiche di vento al Centro-Sud. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro i morti nel Lazio

Maltempo - la NEVE ammanta di bianco la Sicilia più genuina tra Catania - Ragusa e Siracusa : Iblei sommersi. ALLARME “Uragano” nella notte [GALLERY] : 1/41 Buccheri ...

Maltempo Sicilia : fulmine danneggia l’orologio della Chiesa Madre a Balestrate : Proprio come nel film Ritorno al Futuro un fulmine ha colpito e danneggiato l’orologio della Chiesa Madre Sant’Anna a Balestrate. A causa del Maltempo di oggi del temporale e del forte vento i parrocchiani accorsi in Chiesa si sono accorti del danno. Si stanno valutando i possibili danni alla struttura e la necessita’ di mettere in sicurezza il campanile. L’amministrazione comunale nei prossimi giorni provvedera’ ...

Maltempo - forte vento in Sicilia : vola il tetto del palazzo dello sport a Trapani - voli dirottati a Palermo : Il Maltempo che ha investito la Sicilia Occidentale, con raffiche di vento da nord-nord est che in alcune zone hanno superato i 55 nodi, sta causando numerosi anche nei collegamenti marittimi e aerei. Nel pomeriggio due voli della compagnia Ryanair in arrivo a Trapani, provenienti da Pisa e Bologna, sono stati dirottati nello scalo Falcone-Borsellino di Palermo dove attualmente il traffico prosegue regolarmente. Quindici uomini dei vigili del ...

Maltempo Sicilia - nevica nel Ragusano : venti in aumento e mare in burrasca : Maltempo in Sicilia, interessata da forte vento e abbassamento delle temperature. nevica sull’altipiano Ragusano – Comiso, Chiaramonte, Giarratana – e nel capoluogo. Dalle 14 dopo una mattinata di sole e temperature miti, intensa nevicata a Ragusa dove il primo cittadino Giuseppe Cassì ha attivato il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici, invitando a prestare massima attenzione agli spostamenti dentro e ...

Maltempo : nevica in Calabria e Sicilia - fiocchi fino in riva al mare : Sabato di freddo e neve in Calabria e Sicilia. Si registrano temperature gelide in tutta la provincia di Cosenza: in Sila la neve è scesa copiosa fin dalla notte, così come sui monti dell’appennino tirrenico. A Cosenza è caduto solo qualche fiocco, sospinto dal forte vento. Sull’Alto Tirreno cosentino la neve ha fatto la sua comparsa anche in riva al mare. nevicare anche nelle Eolie: imbiancate le cime delle isole Salina, Stromboli e ...

Maltempo - vento forte in Sicilia : vola tetto del palazzetto dello sport - 3 feriti nel Trapanese : Tre persone sono rimaste ferite nel Trapanese, a Paceco, colpite dal tetto del palazzetto dello sport, volato via a causa delle forti raffiche di vento. La struttura è finita all’interno della villa comunale. Il sindaco Giuseppe Scarcella ha allertato i tecnici degli uffici comunali per verificare le condizioni dei feriti e i danni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. L'articolo Maltempo, vento forte in Sicilia: ...

Maltempo in Sicilia : pioggia - vento di burrasca e freddo. Morti e feriti in Italia : Dopo l'anticipo di primavera il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali e la Sicilia. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A San Sebastiano al ...

Maltempo Sicilia : il Comune di Palerm “attiva il piano operativo per l’emergenza freddo” : L’Assessorato alla Cittadinanza sociale della Sicilia, di concerto con le associazioni che operano sul territorio, fa sapere che “è attivo il piano operativo Emergenza Freddo“. “Sono attivi i servizi di ospitalità notturne per tutti coloro senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i ...

Maltempo Sicilia - alluvioni nel Riberese : “Individuate soluzioni” : Due interventi, uno a breve e l’altro a medio termine, per risolvere definitivamente i problemi creati nel Riberese dalle esondazioni del fiume Sosio-Verdura. E’ il risultato dell’incontro organizzato a Palazzo d’Orleans dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con i sindaci del comprensorio agrigentino e i rappresentanti locali delle associazioni agricole. Erano presenti, per conto ...

Maltempo - paura in Sicilia : fulmine ferma treni sulla linea Messina-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 18.20 sulla linea Messina-Siracusa, fra Fiumefreddo e Alcantara, per un guasto alla linea elettrica di alimentazione dei treni, danneggiata da un fulmine. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Taormina e Giarre. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo ...

Maltempo Sicilia - Siracusa : al via i lavori di ripristino della viabilità per la Strada Provinciale 45 : Sono in pieno svolgimento i lavori di ripristino della viabilità lungo la Strada Provinciale 45, nel Siracusano, nel tratto fra i Comuni di Cassaro e Ferla. Una frana, dopo il Maltempo di dicembre, aveva interrotto la fondamentale arteria nella Valle dell’Anapo, allungando tempi di percorrenza e mettendo a dura prova cittadini e imprese. Gli interventi hanno preso il via grazie a uno stanziamento di 209mila euro da parte ...

Maltempo Sicilia - esondazione del fiume Mazaro : lunedì vertice alla Regione : Tornerà a riunirsi lunedì prossimo, alle 11, il tavolo tecnico insediato a palazzo d’Orleans dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci per individuare una soluzione definitiva che consenta di procedere al dragaggio del porto canale e della foce del fiume Màzaro di Mazara del Vallo, nel Trapanese. All’incontro prenderanno parte i vertici dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, della Protezione civile ...