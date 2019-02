Maltempo | Sicilia flagellata dal forte vento | due feriti nel ragusano

Maltempo - Sicilia Sud/Orientale devastata dal Ciclone : vento a 120km/h - danni e feriti [FOTO] : 1/30 ...

Maltempo dai Balcani - danni in Sicilia Orientale : è emergenza : danni Maltempo Sicilia Orientale, Cannata (FI): "Occorre istituire l'unità di crisi e avviare lo stato di emergenza". danni a Pachino e Portopalo.

Maltempo Sicilia : numerosi interventi a Siracusa in assistenza alla popolazione : Dal pomeriggio di ieri i carabinieri di Siracusa hanno effettuato diversi interventi soprattutto di assistenza nei confronti di automobilisti in difficoltà per la neve caduta nelle zone montane della provincia: numerosi gli interventi per la caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali a seguito delle forti raffiche di vento. In particolare pattuglie dei carabinieri sono intervenute sulla SP 25, tra Melilli, Villasmundo e Sortino, dove per ...

Maltempo Sicilia : neve e vento nel Ragusano - cornicione crolla e ferisce 15enne : Danni e disagi per il forte vento nel Ragusano: si registra anche un ferito, un 15enne, che a Pozzallo è stato colpito dal crollo parziale di un cornicione dell’edificio adibito a stazione ferroviaria. Scoperchiata la stazione di servizio sulla Sampieri-Donnalucata, mentre ad Ispica si registrano danni ingenti alle colture, con serre ed aziende agricole distrutte dal vento. A Sampieri interrotta la fornitura d’acqua. A Ragusa ...

Maltempo Sicilia : devastanti mareggiate e venti fortissimi nel sud-est dell'Isola. Situazione critica a Marzamemi. : Forti venti di grecale continuano ad imperversare sullo Ionio. Raffiche particolarmente intense si stanno abbattendo sull'area sud-orientale della Sicilia, vale a dire fra le province di Siracusa e...

Maltempo - fine settimana di caos in Sicilia : nel Ragusano e Palermitano situazione critica - interventi nel Siracusano : Il vento continua a sferzare la provincia di Ragusa. Sono stati 35 gli interventi dei volontari di Protezione Civile nel corso della notte e dalle prime ore del mattino nell’area urbana del capoluogo. Chiuse le ville e i giardini comunali, il Parco del Castello di Donnafugata e i cimiteri. A causa di alberi caduti, tettoie, tegole, recipienti e lamiere divelte, molte strade urbane sono state chiuse al transito. Il sindaco invita i ...

Maltempo Sicilia - Eolie isolate : le mareggiate causano danni a Lipari : Il Maltempo che si è abbattuto da ieri sulla Sicilia ha flagellato le Eolie, dove ieri ha anche nevicato. Per il secondo giorno consecutivo i collegamenti marittimi sono interrotti a causa delle condizione meteo e del forte vento. Una violenta mareggiata ieri sera ha colpito in particolare la frazione di Canneto a Lipari: le strade sono state allagate e alcune abitazioni danneggiate dalla furia delle onde. I vigili del fuoco e i volontari della ...

Maltempo : incendio sui binari a Cosenza - allerta gialla in Calabria e Sicilia : In seguito ad un incendio divampato nella tarda serata di ieri, nei pressi dei binari ferroviari della zona di Paola, in provincia di Cosenza, la circolazione ferroviaria tra Sicilia e Calabria ha subito ritardi di diverse ore. A causa del Maltempo indetta allerta gialla per la giornata di oggi in Calabria e Sicilia. Al Centro-Sud, ieri, centinaia di alberi sono crollati su strade,abitazioni ed automobili provocando ingenti danni. Maltempo: ...

Maltempo Sicilia - incendio sui binari : ritardi anche di 13 ore : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia, alcuni convogli, diretti a Roma Termini e Milano Centrale, hanno accumulato ritardi fino a 13 ore. Problemi anche in Sicilia, dove dalle 3 e’ sospesa la circolazione tra Siracusa e Augusta, sulla ...

Maltempo - si contano danni. Allerta in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo, si contano danni. Allerta in Basilicata, Calabria e Sicilia Tempo soleggiato quasi ovunque, ma non si placano le raffiche di vento al Centro-Sud. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro i morti nel Lazio. Treni in tilt tra Calabria e Sicilia: ritardi fino a 13 ore Parole ...

