Maltempo | onda travolge auto  nel Catanese | tre giovani dispersi

Maltempo Catania - dispersi tre giovani : “La loro auto travolta da un’onda” : Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, nel Catanese. I tre giovani sarebbero stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'ondata e trascinata in mare.Continua a leggere

Maltempo - nave rischia di affondare a Gaeta : salvati 2 diportisti : La Guardia costiera di Gaeta (Latina) ha tratto in salvo due diportisti a un miglio da Scauri a bordo di una nave che stava per affondare a causa del Maltempo. Il soccorso si è svolto in condizioni di mare mosso e vento a 60 nodi. I due sono stati affidati alle cure del 118. L'articolo Maltempo, nave rischia di affondare a Gaeta: salvati 2 diportisti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ondata di freddo dalla Russia : torna l'inverno al Centro-Sud : torna il Maltempo al Centrosud, con freddo e raffiche di vento che hanno provocato danni, disagi e, purtroppo, anche vittime: 3 morti nel Lazio. L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui ...

Maltempo : ondata di freddo al centro-sud e nevicate durante il fine settimana : Il freddo inverno sembra non voler abbandonare l’Italia e la primavera sembra essere ancora piuttosto lontana, specialmente nelle regioni del centro sud che questo weekend del 23 e 24 febbraio saranno colpite da un’ondata di freddo e Maltempo con nevicate sparse, soprattutto nel versante adriatico ma anche in pianura. Gli esperti del meteo sottolineano che dalla prossima settimana le temperature dovrebbero risalire sensibilmente e le condizioni ...

Maltempo : arriva ondata freddo al Centro Sud - neve anche in pianura : Nel weekend arriva un'ondata di freddo che interesserà prevalentemente il Centro Sud e che porterà neve soprattutto sul versante adriatico, anche in pianura. Dalla prossima settimana le temperature ...

Meteo - nelle prossime ore ondata di gelo siberiano su tutta Italia. Maltempo al Sud : Allerta gelo emesso dall'aeronautica militare dalle prime ore di sabato e per almeno 24 ore. Pioggia in arrivo al Sud, in Sicilia e sulla costra adriatica. Neve sull'appennino meridionale

Ondata di Maltempo in Perù : 39 morti e 14 feriti per frane e temporali : L’Ondata di maltempo che da mesi sta flagellando il Perù finora ha provocato la morte di 39 persone. Sono almeno 14 i feriti, mentre gravi danni si registrano alle infrastrutture e alle case di quasi 9mila persone, secondo quanto riporta il quotidiano economico peruviano “La Industria”. Il giornale cita gli ultimi dati forniti dall’Istituto nazionale di difesa civile. Importanti perdite anche in termini di boschi, ...

Maltempo - esondazione fiume Reno : consegnato un esposto in procura : Un esposto in procura a Bologna sull’esondazione del fiume Reno dello scorso 2 febbraio che ha colpito i Comuni del Bolognese, Castel Maggiore e Argelato: lo ha consegnato questa mattina il capogruppo in Regione del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. Nel faldone, composto da quasi 200 pagine e oltre 50 allegati (video compresi) si ricostruisce nel dettaglio gli interventi fatti negli ultimi anni soprattutto nella zona di Passo ...

Grecia : violenta ondata di Maltempo sull’isola di Creta - almeno 2 morti : Un’improvvisa inondazione si è abbattuta sull’isola greca di Creta: almeno due persone sono morte e altre due sono disperse. Secondo quanto riporta ERT, le 4 persone si trovavano a bordo della stessa auto, erano tutti membri della stessa famiglia: la vettura è stata trascinata via dalla furia delle acque durante il violento temporale registrato ieri nei pressi di Tymbaki, nella parte meridionale dell’isola. I soccorritori hanno ...

Maltempo Emilia Romagna : “Commissione scientifica per l’esondazione del Reno” : Una commissione scientifica che abbia il compito di analizzare e valutare le cause della rottura dell’argine del fiume Reno, che ha provocato l’esondanzione nella Bassa Bolognese tra il 2 e il 3 febbraio scorsi. A chiederla è il consigliere regionale del gruppo misto Gianluca Sassi. I tecnici e gli uffici regionali avevano rilevato “la necessità – spiega Sassi – di ricostruire un tratto dell’argine per la ...

Cile - Maltempo e inondazioni : necessari 100 milioni di dollari per la ricostruzione delle infrastrutture : Il governo Cileno stima in circa 100 milioni di dollari i danni causati dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta in tutto il nord del paese, principalmente nelle regioni di Arica, Parinacota, Tarapacà e Antofagasta. Lo ha affermato il presidente Sebastian Pinera nel corso di una visita alle zone colpite da alluvioni e inondazioni, al termine di una riunione con il Comando operativo di emergenza (Coe). Il capo di Stato ha ...