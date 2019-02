Maltempo | il vento alimenta gli incendi | mille ettari in fumo in Corsica

Maltempo Modica - danni per il forte vento : alberi spezzati e cartelloni divelti : cartelloni pubblicitari divelti nella zona del Polo commerciale a Modica e diversi alberi spezzati. Decine le chiamata a vigili del fuoco di Ragusa

Maltempo - continua l’allerta al Centro Sud con pioggia e vento forte : le regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla in Basilicata, Calabria e Sicilia per oggi, domenica 24 febbraio. Ma venti forti e mareggiate sono attesi anche in altre regioni del Centro Sud, come Toscana, Lazio e Campania. Più soleggiato il tempo al Nord. Temperature in ribasso anche all'inizio della prossima settimana.continua a leggere

Meteo - Maltempo in Italia : vento e danni al Centro-Sud | : Il maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Quarta ...

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento a Roma : domenica "al chiuso" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Maltempo Avezzano : donna caduta per una raffica di vento - ferita : Una donna, di 65 anni, e’ rimasta ferita in seguito ad una caduta avvenuta nella piazza principale di Pescasseroli (L’Aquila) a causa delle violente raffiche di vento che l’hanno scaraventata a terra. La donna e’ stata medicata sul posto dagli operatori del 118 che hanno riscontrato contusioni. Il forte vento ha anche abbattuto il grosso albero simbolo del comune marsicano di Massa d’Albe che e’ finito sul ...

Maltempo : freddo e raffiche di vento - torna l'inverno : quattro morti nel Lazio - FOTO E VIDEO : torna il Maltempo con l'inverno al Centrosud: freddo e raffiche di vento hanno provocato danni, disagi e vittime: 4 i morti, tutti nel Lazio . L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, ...

Maltempo - forti raffiche di vento e gelo. 4 morti nel Lazio : Da nord a sud, sull'Italia si è abbattuto un forte Maltempo. Nel pomeriggio di sabato 23 febbraio, a Capena, alle porte di Roma, un uomo - sbilanciato da una folata di vento, ha perso l'equilibrio ...

Maltempo - raffiche di vento forte al Centro-Sud anche domenica : Il forte vento continuerà a imperversare anche domani su gran parte d'Italia. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed ...

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento : Roma "chiude" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Il centro-sud sferzato dal Maltempo - tre persone morte nel Lazio - A Roma una domenica 'chiusa' per il forte vento : Nell'incidente di Alvito, nel Frusinate, il muro crollato a causa delle forti raffiche di vento ha travolto un gruppo di quattro anziani. Due di loro si sono salvati. La vittima di Guidonia è un ...

Maltempo - situazione critica a Napoli : vento e disagi - parchi chiusi anche domani : Prosegue il monitoraggio dei danni che si stanno registrando dalle prime ore di stamani a causa delle avverse condizioni meteo che hanno indotto l’amministrazione comunale a chiudere le scuole, oltre che i parchi e i cimiteri cittadini, che resteranno chiusi anche nella giornata di domani, domenica 24. Lo comunica in una nota il Comune di Napoli. Il bollettino emesso dalla Protezione civile regionale, sottolinea il Comune, riporta per ...

Per vento e Maltempo 1500 interventi vigili del fuoco in Italia : Roma, 23 feb., askanews, - Sono quasi 1.500 gli interventi dei vigili del fuoco da stamani per il maltempo in Italia, specie per il forte vento: Lazio 400, Campania 380, Abruzzo 200, Umbria 180, ...

Maltempo - cadono muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento : Roma "chiude" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Maltempo - raffiche di vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA Il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Quarta vittima un 14enne. Due feriti in Campania. TUTTI GLI ...