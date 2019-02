Maltempo e mare mosso | decine di navi in rada nel Golfo di Gela

Maltempo Sicilia : devastanti mareggiate e venti fortissimi nel sud-est dell'Isola. Situazione critica a Marzamemi. : Forti venti di grecale continuano ad imperversare sullo Ionio. Raffiche particolarmente intense si stanno abbattendo sull'area sud-orientale della Sicilia, vale a dire fra le province di Siracusa e...

Maltempo Sicilia - Eolie isolate : le mareggiate causano danni a Lipari : Il Maltempo che si è abbattuto da ieri sulla Sicilia ha flagellato le Eolie, dove ieri ha anche nevicato. Per il secondo giorno consecutivo i collegamenti marittimi sono interrotti a causa delle condizione meteo e del forte vento. Una violenta mareggiata ieri sera ha colpito in particolare la frazione di Canneto a Lipari: le strade sono state allagate e alcune abitazioni danneggiate dalla furia delle onde. I vigili del fuoco e i volontari della ...

Maltempo a Polignano a Mare - le onde si infrangono sulla coste e superano le case : la mareggiata record : Il Maltempo che sta colpendo in questi giorni il Centro e il Sud Italia non ha risparmiato la costa barese. A Polignano a Mare la Mareggiata che si è verificata ieri ha toccato livelli record. Nei video che circolano sui social, le onde superano le caratteristiche case costruite sullo sperone roccioso che dà sul Mare. Video Twitter L'articolo Maltempo a Polignano a Mare, le onde si infrangono sulla coste e superano le case: la Mareggiata record ...

Maltempo : due velisti salvati in mare nell’Oristanese : Due velisti sono stati tratti in salvo dai marinai di una motovedetta del Circomare di Bosa questo pomeriggio. I due a bordo di una barca a vela si trovavano alla deriva al largo della spiaggia di Turas a causa del vento e delle mareggiate. La loro imbarcazione si stava riempendo d’acqua. Hanno quindi lanciato l’allarme e la motovedetta e’ riuscita a raggiungerli nonostante la burrasca. L’imbarcazione e’ stata ...

Maltempo - tempesta di Grecale con raffiche a 140km/h sull’Italia : emergenze in mare a Bari - Ischia - Gaeta - Crotone e Vieste. Gli interventi della Guardia Costiera [FOTO e VIDEO] : Maltempo – A causa delle condizioni di mare molto mosso e del forte vento, che ha raggiunto i 120km/h in molte località costiere del nostro Paese (mentre sulla terraferma ha toccato i 140km/h), lungo le coste italiane si sono verificate oggi numerose emergenze in mare che hanno richiesto l’intervento della Guardia Costiera, soprattutto al Centro/Sud. Ecco cos’è successo con i relativi video: Bari Alle 06:00 di questa mattina, la ...

Maltempo Sicilia - nevica nel Ragusano : venti in aumento e mare in burrasca : Maltempo in Sicilia, interessata da forte vento e abbassamento delle temperature. nevica sull’altipiano Ragusano – Comiso, Chiaramonte, Giarratana – e nel capoluogo. Dalle 14 dopo una mattinata di sole e temperature miti, intensa nevicata a Ragusa dove il primo cittadino Giuseppe Cassì ha attivato il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici, invitando a prestare massima attenzione agli spostamenti dentro e ...

Maltempo : nevica in Calabria e Sicilia - fiocchi fino in riva al mare : Sabato di freddo e neve in Calabria e Sicilia. Si registrano temperature gelide in tutta la provincia di Cosenza: in Sila la neve è scesa copiosa fin dalla notte, così come sui monti dell’appennino tirrenico. A Cosenza è caduto solo qualche fiocco, sospinto dal forte vento. Sull’Alto Tirreno cosentino la neve ha fatto la sua comparsa anche in riva al mare. nevicare anche nelle Eolie: imbiancate le cime delle isole Salina, Stromboli e ...

Maltempo Campania : fiocchi di neve vicino al mare nel Vesuviano : Spettacolo insolito a Ercolano (Napoli): fiocchi di neve a bassa quota e in prossimità del mare. Il fenomeno è accompagnato da forti raffiche di vento e temperature gelide. A Portici (Napoli) sono chiusi tutti i parchi e il cimitero comunale. Oggi niente lezioni a Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. L'articolo Maltempo Campania: fiocchi di neve vicino al mare nel Vesuviano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - mercantile turco arenato sul lungomare di Bari : Il Maltempo è arrivato, con vento forte e mare mosso al Sud. Un mercantile turco spinto dalle raffiche e dalla mareggiata si è arenato sul litorale sud di Bari , all'altezza della spiaggia di Pane e ...

Maltempo : mercantile turco incagliato sul lungomare di Bari : Una nave battente bandiera turca si è incagliata a causa del forte vento sulla barriera frangiflutti del lungomare di Bari, davanti alla Spiaggia di Pane e pomodoro. Il mercantile Efe Murat era ...

Maltempo Sardegna : 225mila euro per danni sul lungomare di Cardedu : La Giunta Pigliaru stanzia 225mila euro per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità del lungomare Museddu di Cardedu danneggiato dopo le violente mareggiate del 26 gennaio scorso. Come segnalato dal sindaco, infatti, “i danni sono tali da compromettere l’integrita’ statica del muro di sostegno del corpo stradale che corre parallelo alla spiaggia, causando il crollo parziale della pavimentazione e ...

Maltempo Calabria : mareggiata a Rossano - “urge richieste dello stato di calamità” : In riferimento alla mareggiata del 14 febbraio, “la Regione Calabria chieda al Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di Calamità naturale a seguito degli ingenti danni che sono stati provocati dalla straordinaria burrasca che ha interessato le coste di Corigliano–Rossano gli scorsi mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019. Urge un intervento per ripristinare, ove possibile, lo stato dell’arenile e far fronte ai disagi ...

Maltempo Reggio Calabria : mareggiata a Scilla nella notte [VIDEO] : Un’intensa ondata di Maltempo ha colpito Reggio Calabria nelle scorse ore: la nota località di Scilla è stata nuovamente interessata da una forte mareggiata. I detriti hanno invaso il lungomare e la strada adiacente. Reggio Calabria: mareggiata a Scilla [VIDEO] Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar Previsioni Meteo, bollettini, allerte e ...

Maltempo : mareggiata allaga la strada a Marina di Montemarciano : L’ennesima fortissima mareggiata, la notte scorsa, ha trasportato sassi e altro materiale sulla litoranea a Marina di Montemarciano, allagandola parzialmente. Addetti e volontari del Comune sono al lavoro, insieme ai carabinieri, per ripristinare la viabilita’ interrotta: il mare ha mangiato parte dell’asfalto stradale, danneggiato alcuni stabilimenti, distrutto postazioni dei bagnini e recinzioni di delimitazione a margine ...