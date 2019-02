Maltempo dai Balcani | forte vento a Vittoria vento spezza semaforo

Forte vento e Maltempo dai Balcani in Provincia di Ragusa : danni LE FOTO : Il Forte vento e il maltempo ha creato ingenti danni in Provincia di Ragusa. Ecco tutte le FOTO dei danni a Modica, Scicli, Vittoria, Scicli, Sampieri

Maltempo - temporali e freddo dai Balcani : attesa neve a Ragusa : Pioggia, freddo e Maltempo in arrivo nelle prossime ore in Sicilia. Lo annunciano le previsioni meteo. temporali e neve a quota bassa anche a Ragusa

Maltempo - isolato nelle campagne del Potentino : raggiunto dai Carabinieri : Un uomo di 73 anni, che vive solo in contrada Macchia di Castelgrande (Potenza) – rimasto isolato a causa della neve caduta con abbondanza nella zona nei giorni scorsi – è stato raggiunto da due Carabinieri forestali. I militari gli hanno consegnato un “pacco viveri con generi di prima necessità preparato dal Comune di Castelgrande”. I due Carabinieri hanno percorso circa tre chilometri “di pascoli e prati ...

Maltempo Molise : torna la neve a quote collinari - 10 cm dai 500 metri : In Molise la neve ha fatto la sua comparsa a quote collinari: nelle scorse ore circa 10 cm di manto bianco si sono accumulati dai 500 metri. Nuovamente imbiancata Campobasso. Qualche disagio sulla sulla SS650, che collega Isernia alla costa adriatica, dove decine di mezzi pesanti sono fermi, nei tratti di Sessano del Molise e di Bagnoli del Trigno, in attesa dello scioglimento della neve. Sulla costa si segnala vento forte. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Liguria : approvato elenco di interventi sostenuti dai Comuni dopo la mareggiata di ottobre : È stato approvato oggi dal Dipartimento nazionale di Protezione civile l’elenco degli interventi sostenuti dagli Enti territoriali liguri per far fronte ai danni della mareggiata che ha colpito il litorale ligure lo scorso ottobre. In totale 6,5 milioni stanziati dalla Protezione civile nazionale per le somme urgenze e per gli interventi di prima emergenza che si vanno ad aggiungere al milione e mezzo di risorse già stanziate da Regione ...

Maltempo Bolzano : contributi per la rimozione del legname dai boschi : La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato questa mattina i criteri per la concessione di aiuti pubblici per la lavorazione e la rimozione dai boschi del legname abbattuto. “Obiettivo di questo provvedimento è quello di dare sostegno, tramite aiuti in forma di premio ai proprietari boschivi danneggiati dal Maltempo di fine ottobre, per la rimozione tempestiva degli alberi abbattuti come intervento di prevenzione da calamità naturali ...