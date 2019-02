Maltempo Calabria | salvati padre e figlio piccolo bloccati dalla neve

Maltempo : 4 morti. Ancora allerta al Sud <br> Treni in tilt in Calabria e Sicilia - ritardi di 13 ore : 24 febbraio 2019 - Il Maltempo che ieri ha imperversato in tutto il centro-sud ha provocato quattro morti nel Lazio e danni e disagi alla circolazione nel Mezzogiorno soprattutto per la caduta di alberi e rami causata dalle forti raffiche di grecale. Oggi la situazione non è migliore al Sud: in Basilicata, Calabria e Sicilia permane l’allerta gialla. Tra Calabria e Sicilia poi il traffico ferroviario è andato in tilt ieri sera, dopo un ...

Maltempo : incendio sui binari a Cosenza - allerta gialla in Calabria e Sicilia : In seguito ad un incendio divampato nella tarda serata di ieri, nei pressi dei binari ferroviari della zona di Paola, in provincia di Cosenza, la circolazione ferroviaria tra Sicilia e Calabria ha subito ritardi di diverse ore. A causa del Maltempo indetta allerta gialla per la giornata di oggi in Calabria e Sicilia. Al Centro-Sud, ieri, centinaia di alberi sono crollati su strade,abitazioni ed automobili provocando ingenti danni. Maltempo: ...

Maltempo : incendio sui binari in Calabria - ritardi treni anche di 13 ore : Circolazione ferroviaria in tilt tra Sicilia e Calabria in seguito ad un incendio divampato ieri sera nei pressi dei binari nella zona di Paola, in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato dal ...

Maltempo - si contano danni. Allerta in Basilicata - Calabria e Sicilia : Maltempo, si contano danni. Allerta in Basilicata, Calabria e Sicilia Tempo soleggiato quasi ovunque, ma non si placano le raffiche di vento al Centro-Sud. Ieri centinaia di alberi crollati su auto, abitazioni e strade. Quattro i morti nel Lazio. Treni in tilt tra Calabria e Sicilia: ritardi fino a 13 ore Parole ...

Maltempo Calabria - su una barca a vela in avaria al largo di Crotone : salvato : La guardia costiera di Crotone ha soccorso un’imbarcazione a vela, di bandiera olandese, con motore in avaria e timone bloccato a circa 17 miglia al largo di Crotone. La guardia costiera, come fa sapere in un tweet, ha salvato l’unica persona a bordo nonostante il mare molto agitato e le raffiche di vento fino a 60 nodi. L'articolo Maltempo Calabria, su una barca a vela in avaria al largo di Crotone: salvato sembra essere il primo su ...

Maltempo : nevica in Calabria e Sicilia - fiocchi fino in riva al mare : Sabato di freddo e neve in Calabria e Sicilia. Si registrano temperature gelide in tutta la provincia di Cosenza: in Sila la neve è scesa copiosa fin dalla notte, così come sui monti dell’appennino tirrenico. A Cosenza è caduto solo qualche fiocco, sospinto dal forte vento. Sull’Alto Tirreno cosentino la neve ha fatto la sua comparsa anche in riva al mare. nevicare anche nelle Eolie: imbiancate le cime delle isole Salina, Stromboli e ...

Maltempo Calabria : mareggiata a Rossano - “urge richieste dello stato di calamità” : In riferimento alla mareggiata del 14 febbraio, “la Regione Calabria chieda al Consiglio dei Ministri il riconoscimento dello stato di Calamità naturale a seguito degli ingenti danni che sono stati provocati dalla straordinaria burrasca che ha interessato le coste di Corigliano–Rossano gli scorsi mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019. Urge un intervento per ripristinare, ove possibile, lo stato dell’arenile e far fronte ai disagi ...

Maltempo Calabria : a Crotone la Protezione Civile inizia la verifica dei danni : “Il sopralluogo della Protezione Civile nazionale, affiancata dal Comune di Crotone, svoltosi il 12 febbraio è il primo passo necessario per una prima verifica dei danni prodotti dai tornado del 20 e 25 novembre. Si entra in una fase operativa che porterà alle determinazioni del Consiglio dei Ministri ed ai conseguenti provvedimenti a favore delle aziende danneggiate. Ci aspettiamo ora che Comune, Regione e le Parlamentari del territorio ...

Maltempo Calabria : “Bene dalla Regione l’avvio dell’iter di valutazione danni” : “Accogliamo positivamente l’avvio delle procedure che permetteranno alle nostre imprese, che hanno subito danni, di ottenere gli sgravi contributi previsti dalla normativa. Diamo atto per questo della sensibilita’ dimostrata dalla Regione a dare rapidamente seguito alle nostre istanze”. E’ quanto afferma, in una nota, Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria, in relazione all’avvio da parte del ...

Maltempo e gelo in Calabria : avviato l’iter per ottenere lo stato di calamità naturale : È partito l’iter per ottenere lo stato di calamità naturale a seguito dell’ondata di Maltempo e gelo che ha colpito nei mesi scorsi la Calabria. Sono infatti in corso le ispezioni da parte dei tecnici del dipartimento regionale all’Agricoltura per monitorare i danni subiti dalle imprese calabresi. Una sorta di mappatura che sta interessando gran parte delle aziende agricole calabresi prime vittime delle avversità meteorologiche che hanno ...

Maltempo - vento forte in Calabria : crollata l’antenna radio della Capitaneria di porto di Crotone : Forti raffiche di vento si registrano in Calabria dalla serata di ieri: danni e disagi in provincia di Crotone, in particolare nei centri abitati della costa. Il vento ha provocato il crollo dell’antenna radio della Capitaneria di porto e sradicato il cancello d’ingresso della caserma. Il traliccio che sorregge l’antenna è stato recuperato dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Le forti raffiche hanno anche ...

Maltempo Calabria : “La protezione civile stima i danni a Crotone” : “In data odierna si e’ svolto sui luoghi e presso le imprese di Crotone interessati dalla tromba d’aria del 24 novembre 2018, ad opera di tecnici del Dipartimento nazionale della protezione civile, il sopralluogo originariamente stabilito per la scorsa settimana e, quindi, rinviato ad oggi a causa delle avverse condizioni meteorologiche”. Lo afferma in una nota la deputata M5S Elisabetta Barbuto. “Avevo gia’ ...