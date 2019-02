Maltempo | auto travolta da onda | tre dispersi nel Catanese

Maltempo - onda travolge auto nel Catanese : tre giovani dispersi : I tre, due ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 21 e i 27 anni, erano a bordo di un'auto che è stata travolta da un'onda e trascinata in mare.

Maltempo Catania - dispersi tre giovani : “La loro auto travolta da un’onda” : Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni, risultano dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, nel Catanese. I tre giovani sarebbero stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'ondata e trascinata in mare.Continua a leggere

Maltempo Campania : albero si abbatte su auto in sosta a Napoli : Un albero si è abbattuto su un’ auto in sosta, a causa del forte vento, in via Bernini, nel quartiere Vomero, a Napoli. L’ auto in sosta è rimasta danneggiata. Non ci sono feriti. L'articolo Maltempo Campania: albero si abbatte su auto in sosta a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - cede muro a Frosinone : 2 vittime | Albero su auto : muore donna : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo, che ha travolto in tutto quattro persone. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Maltempo : cade albero su auto a Guidonia - morta conducente : A causa di violente raffiche di vento, un albero si è abbattuto su un’automobile uccidendo la conducente: è accaduto a Guidonia, alle porte di Roma. La donna è stata investita mentre era a bordo della sua Fiat Panda. E’ morta in ospedale. L'articolo Maltempo: cade albero su auto a Guidonia, morta conducente sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : gelo - vento e neve al sud. Nel napoletano un albero cade su un auto : Torna l'inverno, ma per poco al Centrosud: l'ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, sta coinvolgendo anche una parte dell'Italia. A San Sebastiano al Vesuvio, nel ...

Maltempo - albero cade su auto : 2 feriti : 12.12 Un albero, caduto a causa del forte vento, si è abbattuto su un'auto sulla quale viaggiavano madre e figlio. E' accaduto a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano. La donna ha riportato un trauma al capo ed è stata ricoverata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per il figlio solo lievi escoriazioni.

Maltempo Campania : albero cade su auto nel Napoletano - 2 feriti : A causa del forte vento un albero è caduto su un’auto a bordo della quale viaggiavano madre e figlio, a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Sul posto i carabinieri e il 118. La donna ha riportato un trauma cranico ed è stata ricoverata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Il figlio ha riportato solo lievi escoriazioni. Maltempo e vento forte: calo delle temperature e neve al centro/sud, il punto della situazione L'articolo ...

MONTE DI PROCIDA/Maltempo - lamiere volano su via Panoramica. Attimi di paura per gli automobilisti

Maltempo Sicilia - frane sui Nebrodi : masso colpisce auto : Il forte Maltempo che sta investendo il Sud Italia nelle scorse ore ha causato danni e disagi in Sicilia, in particolare nel Messinese. Le piogge di queste ultime ore stanno causando numerose frane nel territorio dei Nebrodi. Smottamenti si registrano a Sinagra, Militello Rosmarino, Sant’Agelo di Brolo e Patti. Grossi massi a Sant’Angelo di Brolo, si sono staccati da un costone e hanno colpito un’auto in transito. La donna che ...

Maltempo Calabria : albero cade su auto nel Vibonese - illeso conducente : La prefettura di Vibo Valentia segue l’evoluzione delle condizioni meteo: ieri si è tenuta, in via preventiva, una riunione dell’unità di crisi, che è rimasta comunque allertata per tutta la scorsa notte. Scuole chiuse oggi a Mileto, San Nicola da Crissa, Simbario, Polia, Mongiana, Nardodipace, Fabrizia, Vallelonga e Serra San Bruno. Le forti raffiche di vento che sin dalla serata di ieri hanno interessato la provincia hanno ...

Maltempo : allerta meteo a Palermo - allagamenti e auto impantanate : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - allagamenti e auto impantanate a Palermo dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. I vigili del fuoco sono intervenuti all'alba soprattutto in via Re Ruggero e via Imera, dove si sono verificati allagamenti. Diversi gli automobilisti rimasti blocca

Maltempo Sicilia : allerta meteo a Palermo - allagamenti e auto impantanate : allagamenti e auto impantanate a Palermo dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. I vigili del fuoco sono intervenuti all’alba soprattutto in via Re Ruggero e via Imera, dove si sono verificati allagamenti. Diversi gli automobilisti rimasti bloccati nelle loro vetture. Già ieri la Protezione civile regionale ha diramato un avviso relativamente al rischio meteo-idrogeologico e idraulico fino alle 24 di oggi. Come ...

Maltempo - grandinate in Calabria : soccorsi automobilisti : Le piogge intense che da oggi stanno interessando gran parte della Calabria hanno provocato disagi lungo la fascia ionica catanzarese. Alcuni automobilisti rimasti bloccati con i loro mezzi sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del Comando provinciale intervenuti in varie zone per allagamenti e strade interrotte da frane. Abbondanti grandinate hanno interessato i comuni di Girifalco, Borgia, Squillace, Amaroni, Vallefiorita e Staletti’. ...