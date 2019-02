Maltempo - albero cade nel Cosentino per il vento : ferito un uomo : Maltempo, albero cade nel Cosentino per il vento: ferito un uomo È avvenuto a Castrovillari. La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti e accompagnata in ospedale. Non ha riportato ferite gravi Parole chiave:

Maltempo - cade un grosso albero a Firenze : nessun ferito : Un grosso albero è caduto stamani sul viale Michelangelo a Firenze. La pianta, probabilmente a causa del forte vento, è finita sulla carreggiata senza colpire per fortuna né auto né persone. Problemi invece per il traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'articolo Maltempo, cade un grosso albero a Firenze: nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Molise - oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco : cade un albero sulla statale : oltre 50 gli interventi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano (Campobasso) nella giornata di oggi a causa del Maltempo. I pompieri, dalle prime ore della notte scorsa, sono stati impegnati alacremente per il forte vento. Molti gli alberi caduti sulla sede stradale che hanno impedito o reso pericoloso il traffico veicolare. Tabelle segnaletiche, insegne, recinzioni di ...

Maltempo Campania : albero si abbatte su auto in sosta a Napoli : Un albero si è abbattuto su un’ auto in sosta, a causa del forte vento, in via Bernini, nel quartiere Vomero, a Napoli. L’ auto in sosta è rimasta danneggiata. Non ci sono feriti. L'articolo Maltempo Campania: albero si abbatte su auto in sosta a Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Portici - albero si abbatte su una palazzina in centro : A Portici sono concentrati in piazza Gravina, al momento, i danni più incisivi dell'ondata di Maltempo che sta insistendo sul territorio. Un albero secolare si è abbattuto sulla parte alta di una ...

Maltempo : la vittima del crollo dell’albero a Guidonia è 45enne romeno : E’ un uomo di nazionalità romena di 45 anni, la persona deceduta stamattina a Guidonia in seguito al crollo di un albero. L’uomo, residente a Palombara Sabina, stava transitando con la propria auto, una Panda, in via Maremmana inferiore, quando un grosso pino si e’ abbattuto sulla macchina, uccidendolo.N L'articolo Maltempo: la vittima del crollo dell’albero a Guidonia è 45enne romeno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - cade un albero nel Cosentino : ferito un uomo : Un uomo è rimasto ferito a causa di un albero che è rovinosamente caduto al suolo. Il fatto è avvenuto questa mattina a Castrovillari (Cosenza) dove il forte vento sta provocando qualche disagio. L’uomo, colpito alla testa, è stato soccorso e accompagnato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. L'articolo Maltempo, cade un albero nel Cosentino: ferito un uomo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma - albero cade su un taxi : viale Trastevere bloccato : Ancora disagi causati dal forte vento a Roma. Un grosso ramo di un albero è caduto poco fa su un taxi a viale Trastevere. L’autista è rimasto fortunatamente illeso, non si registrano feriti ma la strada è bloccata. Grande paura anche tra i passanti che hanno assistito alla scena. L’albero ha inoltre danneggiato i cavi elettrici del tram e le persone a bordo del mezzo sono state fatte L'articolo Maltempo Roma, albero cade su un taxi: ...

Maltempo - cede muro a Frosinone : 2 vittime | Albero su auto : muore donna : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo, che ha travolto in tutto quattro persone. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

Maltempo : cade albero su auto a Guidonia - morta conducente : A causa di violente raffiche di vento, un albero si è abbattuto su un’automobile uccidendo la conducente: è accaduto a Guidonia, alle porte di Roma. La donna è stata investita mentre era a bordo della sua Fiat Panda. E’ morta in ospedale. L'articolo Maltempo: cade albero su auto a Guidonia, morta conducente sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : gelo - vento e neve al sud. Nel napoletano un albero cade su un auto : Torna l'inverno, ma per poco al Centrosud: l'ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, sta coinvolgendo anche una parte dell'Italia. A San Sebastiano al Vesuvio, nel ...

Maltempo e vento forte - cade un albero nel Napoletano : due feriti. Prorogata l'allerta meteo : Chiuse scuole, parchi e cimiteri dopo l'allarme della Protezione civile. Incidente nel golfo di Napoli, traghetto urta una nave. Vigili del fuoco al lavoro nel Sannio e in Irpinia

Maltempo - albero cade su auto : 2 feriti : 12.12 Un albero, caduto a causa del forte vento, si è abbattuto su un'auto sulla quale viaggiavano madre e figlio. E' accaduto a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano. La donna ha riportato un trauma al capo ed è stata ricoverata. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per il figlio solo lievi escoriazioni.