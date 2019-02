Lotta greco-romana | Ranking Series Gyor 2019 | magnifico terzo posto per Ignazio

Lotta greco-romana - Hungarian Grand Prix 2019 : Nikoloz Kakhelashvili è terzo a Gyor nei -97 kg : Si è disputata oggi la prima giornata di gare a Gyor (Ungheria) dell’Hungarian Grand Prix 2019, tappa delle Ranking Series per la Lotta greco-romana. Nel day-1 sono stati assegnati i primi cinque titoli nelle categorie 55, 63, 72, 82 e 97 kg, con l’Italia che è riuscita a salire sul podio con Nikoloz Kakhelashvili. L’italo-georgiano si è reso protagonista di un bellissimo percorso nel tabellone dei -97 kg in cui ha esordito con ...

Lotta - i convocati dell’Italia per le Ranking Series della greco-romana in Ungheria. Le donne fanno tappa in Germania : Fine settimana denso di impegni per la Lotta italiana: gli azzurri della greco-romana saranno impegnati a Gyor, in Ungheria, nelle Ranking Series, che mettono in palio punti pesanti per la classifica mondiale. Saranno sette gli azzurri impegnati, tra i quali spiccano i nomi di Mirco Minguzzi, fratello minore di Andrea, campione olimpico a Pechino 2008, e di Daigoro Timoncini, il quale tenta la qualifica alla quarta edizione dei Giochi ...

Lotta greco-romana - Grand Prix Zagreb Open 2019 : terzo posto per Ignazio Sanfilippo in Croazia : Si è concluso il Grand Prix Zagreb Open 2019 di Lotta greco-romana, prima tappa del circuito Ranking Series: in Croazia erano in palio punti importanti per il ranking mondiale, per scalare la graduatoria in vista dei Campionati Mondiali in Kazakistan, validi per la qualificazione a Tokyo 2020. Nei -67 kg Ignazio Sanfilippo si classifica terzo: l’azzurro perde agli ottavi contro il romeno Mihai Radu Mihut per 4-1, ma l’atleta ...

Lotta greco-romana - Campionati Italiani Assoluti 2019 : assegnati dieci titoli nazionali con Daigoro Timoncini a segno nei -97 kg : Si sono conclusi i Campionati Assoluti Italiani 2019 di Lotta greco-romana, disputatisi questo fine settimana al PalaPellicone di Ostia. dieci titoli nazionali assegnati nell’arco di due giorni molto spettacolari e ricchi di combattimenti di buon livello, tra cui la semifinale dei -97 kg tra Daigoro Timoncini e Nikoloz Kakhelashvili in cui ha avuto la meglio il tre volte olimpionico a Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Timoncini si è ...

VIDEO Berrettini-Tsitsipas Highlights Australian Open : l’azzurro Lotta ma viene eliminato dal greco : Matteo Berrettini ha lottato come un leone contro il greco Tsitsipas nel primo turno degli Australian Open ma purtroppo il tennista italiano è stato sconfitto in quattro set dal numero 15 del mondo. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Berrettini-Tsitsipas. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Twitter ...