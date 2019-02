Los Angeles Italia Film Festival chiude con Il Primo Re e inaugura il Taormina Film Fest

Del Piero rivela : "Sono proprietario di una squadra di Los Angeles di terza divisione" : Il sogno dei tifosi della Juventus di rivedere Alessandro Del Piero in vesti ufficiali nella società bianconera per il momento è destinato a restare nel cassetto. 'Pinturicchio' ha infatti altri ...

Chiara Ferragni vola a Los Angeles per gli Oscar e si fa tatuare il figlio sulla mano : Chiara Ferragni si è fatta un nuovo tatuaggio. Da poco arrivata a Los Angeles per partecipare alla serata di premiazione degli Oscar 2019, ha deciso di tatuarsi il viso del figlio Leone Lucia Ferragni sulla mano. Il bimbo è nato a marzo dello scorso anno, proprio negli States Il tatuaggio ispirato a un disegno fatto da alcuni fan Nel disegno, fatto per lei dalla pagina Instagram ''Se i quadri potessero parlare Ferragnez'', si vede il piccolo ...

Nuova avventura per Del Piero - l’ex Juve rivela : “ho acquistato un club di Los Angeles” : L’ex giocatore della Juventus ha rivelato di essere diventato proprietario di un club di Los Angeles, acquistato la scorsa estate ma reso pubblico solo adesso Alessandro Del Piero rivela di essere diventato il proprietario di una squadra a Los Angeles, la città dove attualmente vive. “La dimensione del calcio legata alla pura passione. Questo, in fondo, è quello che volevo quando alla fine della scorsa estate ho deciso di ...

NBA - Los Angeles Lakers - adesso è complicato arrivare ai playoff. E LeBron non ci sta : "In quanti si rendono conto della posta in gioco se non hanno mai disputato nella loro carriera una partita di playoff?". Un quesito semplice e provocatorio quello posto da LeBron James, infastidito ...

Los Angeles - stasera "notte degli Oscar" : 9.01 stasera 91esima premiazione degli Oscar senza presentatore anche se l'Academy aveva scelto il comico Kevin Hart che, dopo l'annuncio,si scopre aver scritto nel 2009 battute omofobe.A annunciare i vincitori per le 4 categorie di attori saranno:Allison Janney,Frances McDormand,Sam Rockwell e Gary Roma. Pronostici:Roma,il semi-memoir in bianco e nero di Alfonso Cuaron, e La Favorita di Yorgos Lanthimos,10 candidature ciascuno. Poi Vice, ...

In NCIS Los Angeles 10 su Rai2 la Mosley morirà o tradirà il team? Trame 23 febbraio e 2 marzo : La risoluzione della fallimentare missione in Messico giunge a una conclusione nell'episodio di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 in onda stasera, 23 febbraio. La Mosley è fuori controllo: determinata a confrontarsi col cartello messicano, inscena una fuga che la porterà faccia a faccia due di loro. Ma suo figlio dove si è nascosto? Intanto a Los Angeles, John Rogers continua a interrogare Callen e la sua squadra su quanto accaduto durante la ...

'Follie' del meteo : a Los Angeles - e Las Vegas - - la prima nevicata in 30 anni : Roma - Los Angeles, Malibù e Pasadena, nello Stato americano della California, sono state 'imbiancate' da una rara spolverata di neve, che ha elettrizzato i social network e ha creato confusione tra i ...

NBA - successi preziosi per Los Angeles Lakers - Philadelphia - Milwaukee e Golden State : Riprende il campionato Nba dopo la pausa in occasione della settimana dell'Nba All-Star Game 2019 tenutosi a Charlotte. Quasi tutte le squadre candidate al titolo di quest'anno sono tornate sul parquet questa notte stessa: le leader delle due Conference, ovvero Milwaukee Bucks a est e Golden State Warriors a Ovest, erano impegnate rispettivamente contro i Boston Celtics di Kyrie Irving e i Sacramento Kings di Buddy Hield. Il big match della ...

USA - rara neve nel sud della California : imbiancate Los Angeles - Malibù - Pasadena e molte altre insolite località [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...

Neve a Los Angeles - non accadeva da decenni [VIDEO] : Ha nevicato ieri a Los Angeles: non accadeva da anni. Tanto lo stupore e l’eccitazione, in particolare sui social, inondati di immagini dei fiocchi di Neve nella città californiana, generalmente caratterizzata da temperature miti tutto l’anno. Secondo il Los Angeles Times, nel centro città non nevicava dal 1962. Neve a Los Angeles, non accadeva da anni [VIDEO] L'articolo Neve a Los Angeles, non accadeva da decenni [VIDEO] sembra ...

NBA - Los Angeles Lakers a rischio flop : LeBron James e soci hanno solo il 5% di possibilità di andare ai playoff : Los Angeles Lakers imbottigliati in una situazione di classifica molto delicata ad Ovest, LeBron e soci rischiano di restare fuori dai playoff I Los Angeles Lakers rischiano grosso. Una squadra con LeBron James a roster, non può davvero permettersi di restare fuori dai playoff. Uno studio condotto da Espn dà però pochissime chance ai Lakers di approdare alla postseason, pensate, solo il 5% delle possibilità di raggiungere almeno ...

Oscar : la cerimonia avrà luogo al Dolby Theatre di Los Angeles il 24 febbraio : Il 24 febbraio, a Los Angeles, si terrà la 91° edizione del premio più prestigioso e ambito nel mondo del cinema. Tantissimi tra attori, celebrità e personalità del mondo dello spettacolo sono attesi durante la serata. In particolare si occuperanno della consegna delle statuette d'oro personaggi come Daniel Craig, Chris Evans, Charlize Theron, Brie Larson, la cantante Jennifer Lopez e la comica Amy Poehler. E' previsto anche l'intervento dei ...

Gioia Libardoni : l'attrice ospite al Los Angeles Italia Film Fest : l'attrice trentina tornerà presto nelle sale anche con l'action movie Trading Paint con John Travolta, Shania Twain e Michael Madsen e ambientato nel mondo delle corse automobilistiche. Foto: Ufficio ...