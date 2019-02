Live Parma-Napoli 0-0 ?Ancelotti si affida a Mertens-Milik

Parma-Napoli diretta Live : le formazioni ufficiali : Parma-Napoli diretta live – Dopo le partite delle 15 continua il programma valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo il Napoli sul difficile campo del Parma. La squadra di Carlo Ancelotti è chiamata a rispondere alla brutta vittoria della Juventus contro il Bologna ed anche per confermare il vantaggio al secondo posto. L’obiettivo del Napoli è quello di tornare al successo dopo due pareggi ...

Parma Napoli - formazioni ufficiali e risultato in diretta Live : formazioni ufficiali Parma, 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Kucka, Machin; Biabiany, Gervinho, Inglese. All. D'Aversa Napoli, 4-4-2, : Meret; Malcuit, Maksimovic, ...

Parma-Napoli : formazioni ufficiali e partita in diretta Live : Parma-Napoli, 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Parma-Napoli streaming Live - ecco dove e come vedere il match : Parma Napoli streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Parma Napoli live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Parma-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Parma-Napoli streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da Serie A News ...

Cagliari - Parma 0-1 : cronaca diretta Live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] 44' conclusione di Cigarini e palla abbondantemente sul fondo 40' VANTAGGIO Parma! Kuc sfrutta un assist di ...

Cagliari - Parma 0-0 : cronaca diretta Live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] 13' Ionita, anticipato da Kuzca, non riesce a concludere 11' conclusione di Pavoletti con palla che finisce ...

CAGLIARI-PARMA 0-0 - 1 PT - LA CRONACA Live A CURA DI FIORE DI FEO : PARMA: Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gobbi, Kucka, Stulac, Barillà, Gervinho, […] L'articolo CAGLIARI-PARMA 0-0 , 1 PT , LA CRONACA LIVE A CURA DI FIORE DI FEO sembra essere il primo su ...

Cagliari-Parma : formazioni ufficiali e risultato in diretta Live : formazioni ufficiali CAGLIARI , 4-3-1-2, : Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran PARMA , 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, ...

Cagliari-Parma : formazioni ufficiali e partita in diretta Live : Cagliari-Parma, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Cagliari-Parma streaming Live - ecco dove e come vedere il match : Cagliari Parma streaming live , ecco dove e come vederlaecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Cagliari Parma live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match liveLa sfida tra Cagliari-Parma sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso la […] L'articolo Cagliari-Parma streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene ...

Diretta/ Parma Inter - risultato Live 0-1 - info streaming video DAZN : la sblocca Martinez - siamo nel recupero! : Diretta Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.

Diretta Serie A : in campo Parma Inter 0-1 Live : In campo Parma Inter 0-1 LIVE GOL DI MARTINEZ ALL'80' Gol di D'Ambrosio al 54' annullato dal VAR per un fallo di mano

Diretta/ Parma Inter - risultato Live 0-0 - info streaming video DAZN : intervallo - bel primo tempo al Tardini! : Diretta Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.

Diretta/ Parma Inter - risultato Live 0-0 - info streaming video DAZN : Kucka spaventa i nerazzurri! : Diretta Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.