LIVE Ginnastica artistica | Prima tappa Serie A in DIRETTA | Lara Mori sugli scudi | attesa

(Di domenica 24 febbraio 2019) Buongiorno e benvenuti allascritta delladellaA1 2019 di, il massimo campionato italiano a squadre. Al PalaYamamay di Busto Arsizio si apre la stagione della Polvere di Magnesio, incomincia una lunga annata che culminerà con i Mondiali qualificanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e lauscita sarà importante per fare un punto della situazione dopo il lungo inverno di allenamenti. Si preannuncia grande spettacolo con praticamente tutto il meglio del nostro movimento che sarà in pedana, eccezion fatta per Vanessa Ferrari e Martina Rizzelli che erano impegnate in Coppa del Mondo a Melbourne.Riflettori puntati in particolar modo sulle Fate, la classe 2003 fa il proprio debutto tra le seniores: Giorgia Villa, Elisa Iorio, Asia e Alice D’Amato sono pronte a incantare con il body della Brixia Brescia, grande favorita per la ...