Lituania-Italia | Qualificazioni Mondiali basket 2019 | programma | orario e tv

(Di domenica 24 febbraio 2019) Forte della partecipazione alla prossima rassegna iridata messa al sicuro venerdì con la netta vittoria sull’Ungheria, la Nazionalena divola inper l’ultimo impegno della fase di qualificazione ai, inin Cina ad inizio settembre. Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti sfrutterà la partita per testare nuove soluzioni e concedere spazio a giocatori sino ad ora meno impegnati in azzurro, alla ricerca di risposte per risolvere l’enigma delle convocazioni.Come l’, anche laha già messo al sicuro la qualificazione e scenderà in campo con una squadra decisamente rimaneggiata agli ordini di Dainius Adomaitis. L’interesse principale della sfida sarà dunque quello dei due allenatori, determinati a sfruttare fino in fondo l’occasione per sperimentare alternative in vista del grande ...