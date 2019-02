LIQUORE ADULTERATO IN INDIA | 140 MORTI E 300 INTOSSICATI I sintomi terribili

India - LIQUORE ADULTERATO : il bilancio si aggrava a 156 morti - 200 ricoverati : Si è aggravato a 156 il bilancio dei morti in India, provocati dal consumo di liquore adulterato: altre 200 persone restano ricoverate in ospedale, secondo quanto riferisce la polizia locale. Le intossicazioni si sono verificate nello Stato nordorientale di Assam, nei due distretti di Golaghat e Jorhat. I contrabbandieri aggiungono spesso all’alcol del metanolo, altamente tossico, talvolta utilizzato come antigelo. Secondo la International ...