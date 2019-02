Liga | Atletico Madrid-Villarreal 2-0 | di Morata e Saul i gol vincenti

25a Liga - Atlético Madrid-Villareal : 2-0. Si sblocca Morata. : 25a Liga, Atlético Madrid-Villareal: 2-0. Si sblocca Morata. L’Atlético Madrid ha sorpreso la Juve di Max Allegri nell’andata degli ottavi di Champions. Il 2-0 subito al Wanda Metropolitano dai bianconeri è una “mezza sentenza” – considerando la solidità difensiva della rojiblanca – ma i campioni d’Italia faranno il possibile per regalare un pass eroico ai quarti di finale di Champions. Anche oggi, a ...

Pronostico Atletico Madrid vs Villarreal - La Liga 24-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio. La vittoria di ”Vallecas” contro il Rayo Vallecano ha riacceso le speranze di titolo dell’Atletico Madrid, ora a -7 dalla capolista Barcellona. Aspettando il ritorno degli ottavi di Champions League a ...

Liga : Messi risponde a Griezmann - il Barcellona riallunga sull'Atletico Madrid : Nella 24esima giornata di Liga il Barcellona vince in casa 1-0 contro il Valladoli d grazie a un rigore di Messi al 43' e ricaccia a meno sette l' Atletico Madrid , vittorioso a fatica nel pomeriggio ...

LaLiga - Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-1 : Griezmann ancora decisivo : All’Atletico Madrid basta un gol di Griezmann sul campo del Rayo Vallecano per tornare alla vittoria dopo due turni. Il Barcellona è ora a -4.Risicato e prezioso successo per l’Atletico Madrid, che s’impone sul campo del Rayo Vallecano, grazie a un tiro di Antoine Griezmann deviato da Jordi Amat al 74′. Il francese ha così raggiunto quota 130 con la maglia dell’Atleti, superando una leggenda del club come ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Atletico Madrid - La Liga 16-02-2019 e Analisi : La Liga, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Atletico Madrid, sabato 16 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Atletico Madrid, sabato 16 febbraio. Sabato pomeriggio, in campo il derby di Madrid, in una sfida estremamente delicata sopratutto per la squadra di Diego Simeone, dopo due sconfitte di fila. I Colchoneros dovranno reagire sul piano del gioco e risultato in vista del difficile impegno di ...

Atletico Bilbao Barcellona : diretta streaming e tv - dove vederla | Liga : Domenica 10 Febbraio 2019 alle 20:45 ci sarà il match di ritorno tra Atletico Bilbao e Barcellona. Partita importante per il Barcellona, primo in classifica, che può allungare su Atlético Madrid e Real Madrid ( 2a e 3a in classifica) che si scontreranno il giorno prima. Partita importante anche per l’ Atletico Bilbao che non deve perdere posizioni per non arrivare a ridosso della zona retrocessione. Il 2018 della Liga: i top e flop ...

Liga – Il Derby Atletico-Real macchiato da un episodio spiacevole : rissa fuori dallo stadio a Madrid [VIDEO] : episodio spiacevole fuori dal Wanda Metropolitano a margine del Derby tra Atletico e Real Madrid Casemiro, Ramos e Bale decidono il Derby tra Atletico Madrid e Real Madrid. La vittoria è andata al Real, che ha espugnato il “Wanda Metropolitano”portando a casa un importante successo, per 3-1, e superando così l’Atletico in classifica, portandosi alle spalle del Barcellona al secondo posto. A macchiare però il Derby ...

Liga : il derby di Madrid va al Real - 3-1 sull'Atletico e sorpasso in classifica : Il derby di Madrid va al Real di Santiago Solari che si impone 3-1 sul campo dell' Atletico . Al 16' gli ospiti sbloccano il match con una bella rovesciata di Casemiro ; al 25' Griezmann pareggia sul ...