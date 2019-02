Lettera prepensionamento Quota 100 per pensione anticipata | quando farla

termometropolitico

(Di domenica 24 febbraio 2019)100 per100 epensionamento Il decreto su100 e reddito di cittadinanza è stato letto in lungo e in largo dai diretti interessati alle due misure. La misura è ormai ufficiale e definitiva per questo motivo in molti si stanno chiedendopoter fare ladi. Le finestre di uscita sono state pubblicate nero su bianco e i tempi per usufruire della prima uscita possibile sembrano stretti. Andiamo a vedere quali sono le ultime novità sul tema.100: requisiti e finestre mobili Per uscire con100 bisognerà avere 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi. Quest’ultimo è il requisito minimo da rispettare per usciremente con100. La misura è sperimentale e avrà una validità triennale, ovvero “scadrà” il 31 dicembre 2021. L’obiettivo del ...