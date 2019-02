Legittima difesa | Salvini in carcere dall’imprenditore che sparò al ladro 

lastampa

: Felpini VERGOGNATI d’esistere e rispetta la MORTE! Giacomo non aveva precedenti, non era un pregiudicato. È INACCET… - rubio_chef : Felpini VERGOGNATI d’esistere e rispetta la MORTE! Giacomo non aveva precedenti, non era un pregiudicato. È INACCET… - repubblica : Magistratura democratica, legittima difesa: 'Legge inefficace e incostituzionale' [news aggiornata alle 10:32] - Corriere : Salvini dall’imprenditore in cella perché sparò a un ladro (non per legittima difesa) -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio a Termini Imerese, per comunicare, come aveva promesso, la proroga della cassa integrazione a 600 lavoratori della Blutec (l’azienda che ha rilevato lo stabilimento ex Fiat) rimasti scoperti dallo scorso 31 dicembre. Il ministro dell’Interno entra neldi Novate a Piacenza per incontrare Angelo Peveri, l’...