Le Iene | diretta della puntata in onda il 24 febbraio | strage di Erba al centro

LIVE Cremona-Bologna basket - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 59-44 Vanoli all’intervallo - Travis DIener 6/7 da tre : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Al Mandela Forum di Firenze si ritrovano di fronte Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna. Si tratta di una Semifinale del tutto a sorpresa, perché il pronostico, l’andamento della stagione e i precedenti avrebbero fatto pensare a un derby Milano-Varese. Invece, giovedì, la Vanoli ha giocato una partita di estrema sostanza ...

Probabili formazioni/ Rapid Vienna Inter : diretta tv - Icardi non vIene convocato! : Probabili formazioni Rapid Vienna Inter: diretta tv della partita di Europa league. Ecco le mosse dei tecnici per la sfida di domani, andata degli ottavi.

La prova del cuoco - incidente in diretta per la Isoardi. IntervIene il medico : E in clima sanremese a La prova del cuoco ci è scappato pure l'incidente. Elisa Isoardi, infatti, si è ferita a un dito in diretta. Il brutto incidente è avvenuto mentre la conduttrice stava tagliando le melanzane e il dito le è rimasto sotto la lama. Il sangue ha iniziato a zampillare e subito è corso in suo soccorso un medico. La Isoardi non ha mai perso il sorriso nonostante il dito continuasse a sanguinare.Per il resto della puntata, quindi, ...

Elisa Isoardi - incidente alla Prova del Cuoco : il medico intervIene in diretta : Puntata piuttosto movimentata quella di oggi 6 febbraio de La Prova del Cuoco dove Elisa Isoardi è rimasta coinvolta in un incidente dietro ai fornelli che ha richiesto l'immediato intervento del ...

Elisa Isoardi - incidente alla Prova del Cuoco : il medico intervIene in diretta : FUNWEEK.IT - Puntata piuttosto movimentata quella di oggi 6 febbraio de La Prova del Cuoco dove Elisa Isoardi è rimasta coinvolta in un incidente dietro ai fornelli che ha richiesto...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Arriva Ghemon sul palco e vIene inquadrato un orchestrale addormentato – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il ...

Ora o mai più - Marcella Bella si arrabbia in diretta. IntervIene Amadeus : Marcella Bella perde la pazienza a Ora o mai più: “Non si possono votare canzoni di successo!” Votazione alquanto animata quella di ‘Mamma Maria’, il popolarissimo brano che i Ricchi e Poveri nella terza puntata di Ora o mai più 2019 hanno riproposto con il loro ‘allievo’ Michele Pecora. Il tutto è avvenuto dopo il giudizio di Donatella Rettore, che ha dato 5 ‘bocciando’ il cantante, per via del ...

Isola dei Famosi 2019 - seconda puntata in diretta : Divino Otelma cade (spinto dalla Cipriani) e sbatte la testa. IntervIene il medico : Francesca Cipriani e il Divino Otelma - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 continua con la seconda puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 21.33: Con qualche minuto d’anticipo rispetto alla ...

Vieni da Me - spettatrice svIene in diretta : Caterina Balivo spaventata : Caterina Balivo si spaventa per una spettatrice svenuta in diretta a Vieni da Me Momenti di paura all’inizio della puntata di Vieni da Me di oggi, lunedì 28 gennaio 2019: durante l’intervista di Paola Saluzzi, una spettatrice presente tra il pubblico ha accusato un malore. Visibilmente spaventata, Caterina Balivo ha immediatamente interrotto l’intervista. All’interruzione sono seguiti attimi di incertezza e confusione ...

“Copriti!”. Il vestito di Luciana è troppo ‘misero’ e vIene fuori… Imbarazzo in diretta : Il decimo titolo mondiale sembra maledetto proprio come per anni lo fu la Coppa Campioni per il Real Madrid. Eppure Valentino Rossi non si perde d’animo. A Che tempo che fa, il campione di Tavullia è apparso felice e rilassato in attesa della prossima stagione ai nastri di partenza il prossimo marzo. In attesa di duellare con Marquez e Lorenzo, Rossi festeggia un altro primato. Una sua definizione di velocità è entrata nel dizionario Zanichelli ...

Domenica Live - Barbara D'Urso intervista la sorella Eleonora e non si trattIene : crollo e lacrime in diretta : Nell’ultima puntata di Domenica Live Barbara D’Urso è scoppiata in lacrime mentre intervistava la sorella Eleonora D’Urso, attrice teatrale e di fiction, anche lei nel cast de La dottoressa Giò. Barbara ha ospitato la sorella per farla conoscere meglio al pubblico del piccolo schermo e per promuover

Piatto ricco mi ci ficco - il camion di pesce vIene “sequestrato” dal leone marino : ecco il singolare furto in diretta : A Petropavlovsk-Kamcatskij, in Kamcatka, un gruppo di leoni marini è stato attirato da un camion che veniva rifornito di pesce. Uno dei grossi mammiferi si è avvicinato al mezzo e lo ha preso d’assalto per cibarsi del pesce sotto lo sguardo divertito dei presenti. Video Facebook/Lina Vasilyeva L'articolo Piatto ricco mi ci ficco, il camion di pesce viene “sequestrato” dal leone marino: ecco il singolare furto in diretta ...

Turchia - famiglia si confessa in tv e vIene arrestata in diretta per omicidi e violenze : Potere della televisione. Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto mercoledì scorso in Turchia durante la trasmissione in diretta del talk show condotto della presentatrice Müge Anli, molto seguito in tutto il Paese. Tra gli ospiti della puntata vi era anche Tuncer Ustael, insieme alla moglie. L’uomo sin dal 2008, anno del suo matrimonio, aveva fatto credere alla sposa e ai parenti di essere “hodja”, ossia una specie di saggio dotato di ...