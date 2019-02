Lazio-Milan, semifinale Coppa Italia: orario e diretta tv

milanworld

: RT @carontismo: Calendari a confronto: Milan- Sassuolo Lazio- Roma Chievo- Milan Roma- Empoli Milan- Inter Spal- Roma Sampdoria- M… - SBurritos_ : RT @carontismo: Calendari a confronto: Milan- Sassuolo Lazio- Roma Chievo- Milan Roma- Empoli Milan- Inter Spal- Roma Sampdoria- M… - carontismo : Calendari a confronto: Milan- Sassuolo Lazio- Roma Chievo- Milan Roma- Empoli Milan- Inter Spal- Roma Samp… - Kadnas_Rusan : A #Telelombardia: riflettete bene prima di continuare a mettere alla berlina un uomo che allo spettatore appare com… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Manca sempre meno alla partita di andata delladitra. La sfida tra le due compagini si disputerà martedì 26 febbraio alle ore 21. I rossoneri saranno di scena allo stadio Olimpico, dove proveranno ad approfittare dell’ottimo momento di forma per strappare una vittoria che consentirebbe loro di ipotecare la finale.I biancocelesti, dal canto loro, sono reduci dalla cocente eliminazione in Europa League per mano del Siviglia e anche in campionato non stanno attraversando un buon momento. Il tecnico Simone Inzaghi proverà a rilanciare le ambizioni della sua squadra proprio contro il, che perciò dovrà stare attento alla rabbia agonistica dei capitolini.Laditrasarà visibile su Rai 1. È l’emittente di Stato, infatti, a detenere l’esclusiva per trasmettere sui propri canali le ...