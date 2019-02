L’Arabia Saudita ha nominato la prima ambasciatrice donna della sua storia

Trump litiga con L’Arabia Saudita. Come risponderà il cartello del petrolio? : (foto: Reuters / Jonathan Ernst) L’Opec non è un nemico degli Stati Uniti. Questo è il messaggio chiaro e semplice che l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio sta cercando da mesi di far arrivare a Washington. La voce della preparazione di una campagna di lobby all’interno dei gruppi di interesse americani nel mondo del petrolio si è fatta recentemente più insistente, ed è un chiaro segnale delle turbolenze internazionali, e nello ...

Apre ai visitatori la Petra delL’Arabia Saudita : Esiste un’altra “Petra”, in Arabia Saudita, e fino a poco tempo fa di fatto impossibile da visitare per i turisti occidentali. E’ il sito archeologico di Madain Saleh, vicino alla città di Al-Ula, una centro costruito duemila anni fa, anzi scavato nella roccia come la ben più famosa gemella in Giordania. Sono rovine, dalle tombe maestose, che testi...

Alluvioni nel nord delL’Arabia Saudita : 12 morti : Le piogge torrenziali hanno duramente colpito il nord dell’Arabia Saudita: almeno 12 persone avrebbero perso la vita, secondo quanto reso noto dalla protezione civile, citata dall’agenzia di stampa SPA. Dieci persone sono decedute nella città di Tabuk, una a Medina e un’altra in una zona settentrionale vicina al confine. Tra domenica e mercoledì l’agenzia della protezione civile ha tratto in salvo 271 persone dalle zone ...

Maghi - rapper - corse di tori e popstar : così L’Arabia Saudita insegue i turisti : Goditi l’Arabia. Il nuovo slogan lanciato dall’Autorità generale per il Divertimento punta a trasformare il Regno Saudita da severo custode dei Luoghi Santi e dell’ortodossia sunnita a una nuova Mecca degli spettacoli, le attrazioni turistiche e il relax. Il piano si inserisce nella trasformazione economica lanciata dal principe ereditario Mohammed...

Il calcio italiano piega la testa di fronte alL’Arabia Saudita - e se ne frega delle donne : La supercoppa italiana Juventus-Milan si giocherà in Arabia Saudita, e le donne potranno sedersi solo nei posti riservati alle famiglie, accompagnate dal marito o da un fratello. Il calcio italiano potrebbe ribellarsi ma non lo farà, scegliendo ancora una volta di restare silenzioso e rendendosi così complice.Continua a leggere

Caso Khashoggi - Netflix cede alle pressioni delL’Arabia Saudita e censura una puntata dello show satirico “Patriot Act” : Netflix censura su richiesta di Riad. Il colosso americano di streaming ha infatti deciso di rimuovere dalla sua versione destinata al pubblico dell’Arabia Saudita il secondo episodio dello show “Patriot Act” con Hasan Minhaj, in cui vengono formulate delle critiche al regno Saudita e al principe ereditario Mohammed Bin Salman riguardo alla vicenda del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato Saudita ad ...

Atalanta - ricca proposta dalL’Arabia Saudita per il Papu Gomez : la situazione : Papu Gomez preso di mira dall’Al Hilal, una ricca proposta è giunta all’Atalanta per il proprio capitano: i dettagli Il Papu Gomez ha ricevuto un’offerta ricca ed allettante dall’Arabia Saudita. Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, l’Atalanta ha infatti risposto agli “attacchi” dell’Al Hilal per il Papu, respingendo immediatamente ogni proposta per il numero 10 atalantino. Gasperini ...

Il re delL’Arabia Saudita ha nominato un nuovo ministro degli Esteri - come parte di un rimpasto di governo : Il re dell’Arabia Saudita, re Salman, ha nominato un nuovo ministro degli Esteri, annunciando allo stesso tempo un rimpasto più ampio del governo, una decisione che molti osservatori hanno legato alle conseguenze dell’omicidio del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi.