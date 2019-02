L'Alfabeto del futuro secondo i 12 talenti di TEDxYouth Roma : Riccardo ha smontato pezzo per pezzo l'idea consolidata che si ha dell'adolescenza, partendo dalla premessa che questa fase della vita sia un po' “un'invenzione”. Rachele ha immaginato una Stele di Rosetta 2.0, in grado di leggere le emoji, vere protagoniste della comunicazione contemporanea, sottolineando però l'importanza del recupero della diversità e della non omologazione del linguaggio. Sara ha spiegato come sia necessario ribaltare la ...

Louis Braille : 210 anni fa nasceva l'ideatore dell'Alfabeto in rilievo - : Nato in Francia il 4 gennaio del 1809, perse la vista a soli tre anni a causa di un incidente nella bottega del padre e a 20 inventò un sistema per consentire a ipovedenti e non vedenti di 'leggere' ...