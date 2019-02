La vera guerra di Milano | quella delle periferie | è iniziata

ilfoglio

: RT @sabri1271: @AlessandroCere7 Direi che in Francia c'è una vera e propria guerra civile....ma non ci sono media che usano questo termine.… - MoonLuchy : RT @sabri1271: @AlessandroCere7 Direi che in Francia c'è una vera e propria guerra civile....ma non ci sono media che usano questo termine.… - marinellafly12 : RT @sabri1271: @AlessandroCere7 Direi che in Francia c'è una vera e propria guerra civile....ma non ci sono media che usano questo termine.… - RamingodiArnor : @SarahConnor_18 No ma il bello che adesso 'Calenda is the new Renzi' quindi gli stanno facendo la guerra a priori p… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Ma non ci sono solo scazzi e competizione politica, sul fronte case popolari, c'è anche collaborazione. Come nel caso del quartiere Lorenteggio, dove le due istituzioni stanno lavorando assieme per ...