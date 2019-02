La rivelazione di Del Piero

Del Piero - rivelazione shock : “Ho acquistato un club” - ecco quale : DEL Piero – Alessandro Del Piero mai banale, soprattutto stavolta con un annuncio destinato a fare il giro del mondo. L’ex capitano della Juventus ha infatti rivelato di essere, ormai da qualche mese, proprietario di un piccolo club americano. La ‘confessione’ è arrivata con un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. Del Piero ha […] More

La vita al ‘limite’ di Verratti - la clamorosa rivelazione : “vi svelo tutti gli eccessi del calciatore” : Il centrocampista Marco Verratti sta disputando una stagione molto importante, forse la migliore degli ultimi anni. Il campionato è praticamente in cassaforte, il Psg può contare su un vantaggio incredibile rispetti agli avversari, in Champions League ha praticamente conquistato il pass per i quarti di finale della competizione dopo il successo in trasferta contro il Manchester United. Verratti rappresenta anche un faro per la Nazionale, ...

F1 - la rivelazione di Stefano Domenicali : “ecco cosa faceva Schumacher prima della presentazione di una nuova Ferrari” : L’ex capo della Gestione Sportiva del team di Maranello ha raccontato alcuni retroscena riguardanti Michael Schumacher E’ il giorno della presentazione ufficiale della Ferrari, a Fiorano si alzano i veli sulla nuova monoposto del Cavallino che proverà a riportare a Maranello un titolo mondiale che manca dal lontano 2007. LaPresse/Photo4 La scuderia in rosso si veste a festa per l’atteso lancio, che da sempre assume un ...

Loredana Bertè - il premio del pubblico di Sanremo esiste davvero : la rivelazione : Sanremo 2019, Claudio Bisio ha mantenuto la promessa: premio per Loredana Bertè Loredana Bertè è la vincitrice di Sanremo 2019 per il pubblico, non solo quello presente all’Ariston. La protesta della platea dell’Ariston è ormai storia nota, ciò che è successo ieri sera è stato abbastanza evidente e ha colpito anche i conduttori. In particolare, […] L'articolo Loredana Bertè, il premio del pubblico di Sanremo esiste davvero: la ...

Prandelli attacca la Fiorentina : la rivelazione Del tecnico del Genoa : Cesare Prandelli ha iniziato una nuova avventura sulla panchina del Genoa, i primi risultati sono stati importanti. In un’intervista a ‘TuttoSport’ l’allenatore svela un retroscena con tanto di frecciata alla Fiorentina, dal mancato trasferimento alla Juventus fino alla Nazionale: “Troppo presto in Nazionale? Hai ragione. Ci ho pensato, sì, anch’io credo che sia arrivata un po’ troppo presto. Però ci furono ...

La rivelazione Del Times : 'Padre Dall'Oglio è vivo' : Se i calcoli dell'istituto si riveleranno corretti, l'economia spagnola crescerà del triplo rispetto a quella della Penisola, rendendo sempre più stridente il confronto fra i due Paesi. Continua a ...

La rivelazione Del Times : “Padre Dall'Oglio è vivo” : Siria: padre Dall'Oglio ostaggio dello Stato islamico Londra, 7 feb - (Agenzia Nova) - Il gesuita Paolo Dall'Oglio sarebbe ostaggio dello Stato islamico, da cui sarebbe utilizzato come merce di scambio per negoziare un accordo con la Coalizione globale antiterrorismo. Lo riferisce oggi il quotidiano

Il principe Harry ferito dai consigli del fratello? La rivelazione della biografa di Corte : È un dato di fatto che il rapporto tra il principe Harry e suo fratello William non è più lo stesso dopo che Meghan Markle è entrata a far parte della famiglia reale. Se tra le rispettive consorti non scorre buon sangue, anche tra i fratelli reali la situazione sta sfuggendo di mano. Secondo Katie Nicholl, biografa di Corte e rubricista per Vanity Fair, tutto sarebbe iniziato per un consiglio che William diede al principe Harry."Sei sicuro?" ...

La rivelazione di Lory Del Santo : "Mi ha offerto soldi perché a letto non riusciva a combinare niente" : A Lory Del Santo ne sono successe un po' di tutte nella sua vita. Dalla morte dei due figli, ai suoi diversi amori. Dopo l'esperienza del Gf Vip dove è riuscita a 'curare' una parte della sua ...

Fabrizio Corona fa una nuova rivelazione : “Ecco i nomi delle mie amanti famose”.Leggi per saperne di più : Fabrizio Corona torna di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. E, ancora una volta, per rilasciare dichiarazioni a proposito della sua vita sotto le lenzuola. Dopo aver ammesso di fare uso di viagra, l’ex re dei... L'articolo Fabrizio Corona fa una nuova rivelazione: “Ecco i nomi delle mie amanti famose”.Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gessica Lattuca - il giallo della scomparsa e la rivelazione : «Ecco dove sta il cadavere» : Nuove rivelazioni e particolari sconcertanti stanno emergendo sulla misteriosa vicenda di Gessica Lattuca, la 27enne di Favara in provincia di Agrigento madre di quattro figli, di cui non si hanno...

Trovata la tomba di Cleopatra : la rivelazione dell’archeologo : L’ Egitto nel 2019 ci regala la Notizia tanta attesa per gli appassionati dell’antico Egitto grazie al celebre ricercatore Zahi Hawass che in una conferenza qui a Palermo, ha annunciato… L'articolo Trovata la tomba di Cleopatra: la rivelazione dell’archeologo sembra essere il primo su Universo7p.it.

Dramma Emiliano Sala - la clamorosa rivelazione Del presidente del Cardiff : “il giocatore ha rifiutato il nostro aereo” : Secondo quanto riferito dal numero uno della squadra gallese, il giocatore argentino ha preferito organizzarsi per conto proprio piuttosto che seguire l’itinerario tracciato dal Cardiff per il suo ritorno a Nantes Sono dichiarazioni sorprendenti quelle di Mehmet Dalman, presidente del Cardiff intervistato da Sky Sports. Il numero uno della squadra gallese, proprietaria da qualche giorno del cartellino di Emilano Sala, ha rivelato ...

Fabrizio Corona - cosa è costretto a prendere ogni giorno per il suo pene : la rivelazione dell'amico medico : Fabrizio Corona è ormai schiavo dei farmaci che lo aiutano nella vita sessuale, come ha più volte confessato lui stesso in passato quando ha raccontato di riuscire ad avere un'erezione solo con l'aiuto del Viagra. L'abitudine dell'ex re dei paparazzi non è cambiata nel tempo, anzi come ha confermato