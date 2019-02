La rabbia dei pastori esplode nel giorno del voto | assalto armato ad autocisterna

Roma - Dzeko : "Col Barça uno dei miei momenti top. Che rabbia l'uscita col Liverpool" : È stato un periodo speciale della mia carriera, sento ancora il City come se fosse un mio club e penso che la Premier sia il miglior campionato al mondo. Il motivo? Ci sono i migliori giocatori, il ...

Mercedesz Henger vittima dei ladri : macchina distrutta - paura e rabbia : Mercedesz Henger vittima dei ladri: sui social il racconto del tentato furto Quella di ieri è stata una serata turbolenta e alquanto sgradevole per Mercedesz Henger. La figlia di Eva Henger, mentre si trovava sul Lungo Tevere, è stata vittima di un tentato furto. Dei ladri, come ha raccontato lei stessa sui social, hanno scassinato la […] L'articolo Mercedesz Henger vittima dei ladri: macchina distrutta, paura e rabbia proviene da Gossip e ...

Tutta la rabbia dei pastori sardi per il latte versato e malpagato : Sono pronti a bloccare porti e aeroporti e anche le elezioni regionali del 24 febbraio i pastori sardi che rivendicano un prezzo più equo del latte ovino, sceso sotto i 60 centesimi al litro. Ieri una ...

ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Ballo hot di Sarah e Yuri - la madre di lei piange : "Sono arrabbiata con gli autori!" : ISOLA dei FAMOSI 2019: Soleil Stasi subito protagonista con e avances a Stefano Bettarini mentre Kaspar Capparoni si scontra con tutto il gruppo.

La rabbia dei pastori per la vertenza latte si estende a tutta la Sardegna - il video della rivolta : Crolla il prezzo del latte ovino in Sardegna, i pastori dichiarano guerra agli industriali e alle istituzioni. Due autobotti sono state bloccate sulla Statale 131, che collega Cagliari a Sassari, e ...

Fabrizio Corona - le amanti citate nel suo libro si arrabbiano e lo smentiscono. Malena : “Ci considera dei pezzi di carne” : “Io ho un magnetismo: guardo una donna e dopo un attimo sono lì che me la faccio. Una delle scopate più belle degli ultimi tempi è stata all’Hotel Parco dei Principi di Roma. Mi stavo allenando, arriva una ragazza sudamericana, mi accorgo del suo profumo Chanel, del suo Rolex da quarantamila euro; mi guarda, io guardo lei e dopo due minuti incominciamo a scopare come pazzi nel bagno dell’hotel”. Così scrive Fabrizio ...

Caso Vannini - pena ridotta in appello. La rabbia dei familiari : "Non c'è Stato" : pena ridotta per il principale imputato nel processo d’appello per l'omicidio di Marco Vannini, il 20enne di Cerveteri morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola nella casa dei genitori della fidanzata a Ladispoli, la sera del 17 maggio 2015. Colpo di pistola che secondo la versione degli imputati sarebbe partito per una tragica fatalità.Per il capofamiglia e proprietario della pistola Antonio Ciontoli, maresciallo della Marina ...

Omicidio Marco Vannini : pena ridotta per Ciontoli - la rabbia dei famigliari : Si è concluso oggi, martedì 29 gennaio il processo per la morte di Marco Vannini, il giovane di Cerveteri (centro alle porte di Roma) ucciso con un colpo di pistola nel maggio del 2015. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno deciso di ridurre la condanna ad Antonio Ciontoli da 14 a 5 anni. Durante la lettura della sentenza, la mamma del giovane, incredula ha urlato: "Vergogna"....Continua a leggere

Marche - la rabbia dei terremotati : "Non usate i fondi europei per costruire le ciclabili" : Torna la polemica dopo il caso degli sms solidali che dovevano essere utilizzati per le ciclovie. La vicepresidente della Regione: "Basta fake news, non sono soldi per la ricostruzione"

Isola dei Famosi - il video sbugiarda Taylor Mega : subito via dal reality - la rabbia di Alessia Marcuzzi : Giovedì sera è iniziata L’Isola dei Famosi 2019 e già si parla di strategie. A finire al centro della polemica è stata Taylor Mega, che già al suo arrivo aveva scosso gli animi per la sexy canotta bagnata. L’influencer è stata accusata di voler rimanere in Honduras solo per tre settimane. A rivelarl

C'è posta per te - Denise e Deborah dopo le nozze vogliono dei figli : «Che rabbia dover andare all'estero per averne» : 'Abbiamo in progetto di aprire una caffetteria e di avere un figlio. Immaginiamo il futuro con tanti piccoli ometti che girano per casa. Mi chiedo per quale motivo noi italiane siamo costrette ad ...

Macron-Merkel : Europa Cosa Loro Aquisgrana - la rabbia dei Paesi Ue : Il messaggio che arriva da Aquisgrana è chiaro: "Noi siamo noi e voi non siete un c..." Il nuovo accordo firmato da Merkel e Macron fa infuriare gli altri Paesi dell'Unione europea Segui su affaritaliani.it

Il punk emotivo dei Gomma tra rabbia e malinconia : I Gomma vengono da Caserta, sono giovanissimi e suonano emo, punk e hardcore. La band è una mosca bianca, almeno per quanto riguarda la natura anagrafica,, sia nella scena di riferimento, che nel ...

La piazza dei Sì Tav dai capelli grigi : la politica del fare conta più della rabbia : Ciò che conta è esserci, e dopo la manifestazione un giro tra i negozi o una cioccolata in un caffè storico: "Non ci chiudiamo dentro polemiche politiche, pensiamo ai giovani"