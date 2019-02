La piccola Italia e il fenomeno K-pop che manco ci sfiora

Una piccola Ungheria non rovina la festa. E l'Italia ritrova finalmente il Mondiale : Varese Ci siamo avvicinati tremando a questa prova della verità e ce ne andiamo cantando come capita ai poveri quando fingono di essere ricchi: il posto al Mondiale è assicurato dopo aver visto Italia Fremebonda battere 75-41(!) i postini ungheresi. Preoccupati come si poteva essere per un raffreddore che temevamo potesse diventare polmonite. Era solo un mal di testa vedendo i nostri in campionato. Scherzavamo. Tutto facile, fin troppo. Dopo 20 ...