La musica bisestile Giorno 345 Ultravox

glistatigenerali

: A soli 26 anni era uno dei più grandi artisti soul. Anzi, era uno degli inventori del genere - stati_generali : A soli 26 anni era uno dei più grandi artisti soul. Anzi, era uno degli inventori del genere - stati_generali : Il più importante gruppo di vaudeville mai esistito riesce nel miracolo di fare una satira che l’intero mondo capis… - ennemme : RT @stati_generali: Nella storia del progressivo appiattimento musicale che ha addormentato l’Italia degli ultimi 30 anni, il Liga è un per… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) 'Lament', 1984 In Inghilterra questa tendenza politica ha affascinato tantissimi giovani intellettuali che, come David Bowie ed Iggy Pop, guardavano alla Germania come la punta di diamante della ...