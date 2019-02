La Juventus sul campo del Bologna | la gara in esclusiva su Sky

È derby d'Italia sul mercato : Inter e Juventus si sfidano per Federico Chiesa : Dalla conferenza di mister Luciano Spalletti piovono parole di ammirazione per il figlio d'arte in forza alla Fiorentina, l'allenatore nerazzurro ne elogia le qualità offensive. Calciatore che è nel mirino dell'Inter, considerato un giovane dal futuro radioso. Sarà una contesa aspra con la Juventus per riuscire ad accaparrarselo. Velocità e Qualità Nella conferenza stampa odierna, Spalletti ne ha parlato come un giovane molto Interessante, che ...

Douglas Costa Juventus - la verità sull’infortunio del brasiliano : Douglas Costa Juventus – Situazione non proprio chiara quella dell’esterno brasiliano. Il ragazzo non sta certamente vivendo la miglior stagione in bianconero, ed a peggiorare la situazione anche l’incidente di qualche giorno addietro. Douglas Costa Juventus – La situazione è tutt’altro che chiara L’esterno brasiliano della Juventus, sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice. L’ex […] ...

Romagnoli Juventus - i bianconeri fanno sul serio per il capitano del Milan : Romagnoli Juventus – La società bianconera ha la necessità di ringiovanire il reparto arretrato, e stando a quanto riportano siti specializzati, la dirigenza della Juventus avrebbe la chiara intenzione di provarci per il capitano del Milan. Romagnoli Juventus – Per il dopo Bonucci e Chiellini si pensa al centrale dei rossoneri e della Nazionale italiana […] More

Il calciomercato oggi – La bomba sul futuro della Juventus e di Ronaldo : Il calciomercato oggi – La Juventus è sicuramente delusa della stagione dopo l’importante esborso economico per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, Allegri è riuscito nell’impresa di far diventare normale il calciatore più forte al mondo. Per questo motivo secondo quanto riportato dalla Spagna il portoghese si sarebbe pentito della scelta fatta in estate e già vorrebbe cambiare maglia con il ritorno al Manchester United. La situazione ...

Ilaria D'Amico - il gelo sul volto di Costacurta dopo la gaffe in diretta : 'Noi della Juventus...' : Ancora una gaffe per Ilaria D'Amico durante l'ultima giornata di Champions league nel bel mezzo della trasmissione che conduce su Sky sport. La giornalista ha si era già distinta per uno scontro al ...

Bucchioni sulla Juventus : 'L'inizio della fine è stata l'idea di far giocare Dybala' : L'inaspettata sconfitta della Juventus nell'ottavo d'andata contro l'Atletico Madrid ha stupito tutti, giornalisti sportivi compresi, che nelle ultime ore hanno fatto un'analisi attenta delle possibili cause di questo risultato. Tra coloro che hanno espresso opinioni sul momento 'no' della squadra di Allegri, c'è anche Enzo Bucchioni, il quale nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha prospettato i futuri scenari dei bianconeri. L'analisi ...

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : insulti pesantissimi a Simeone sui social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...

Atletico Madrid-Juventus - nuova bufera : l’esultanza di Simeone è shock : Atletico Madrid-Juventus – Il Cholo Simoene al centro di una bufera mediatica nel post partita del match di Champions League tra Atletico Madrid e Juve. Il tecnico della formazione di Madrid è stato protagonista di un gesto volgare dopo il secondo gol, quello siglato da Godin. Atletico Madrid-Juventus, l’esultanza di Simeone è shock Tifosi della […] More

Atletico Madrid - Diego Simeone e quell’esultanza polemica : “rivolta ai tifosi della Juventus? Ecco la verità” : L’allenatore dell’Atletico Madrid ha analizzato il match vinto con la Juventus, spiegando anche l’esultanza al gol di Gimenez Arriva una sconfitta per la Juventus nell’incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri cedono 2-0 all’Atletico, subendo nella ripresa le due reti di Gimenez e Godin. Alfredo Falcone – LaPresse Un successo meritato per la squadra guidata dal Cholo ...

Atletico Madrid-Juventus 2-0 : risultato e cronaca in diretta live : Atletico Madrid-Juve, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Atletico Madrid-Juventus : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-0) : Atletico Madrid-Juventus: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-0) diretta Atletico Madrid-Juventus: secondo tempo 95′ La partita è finita. Vince l’Atletico Madrid per 2 a 0 in vista della gara di ritorno. Fra poco il commento FINALE. 93′ Occasione Juventus: Bernardeschi dalla trequarti serve Ronaldo in area, che conclude di testa. Pallone che finisce a lato. 91′ Tentativo ...

Atletico-Juventus - Gimenez segna il gol del vantaggio : l’esultanza di Simeone è clamorosa [VIDEO] : L’allenatore dell’Atletico esulta al gol del vantaggio con un gesto clamoroso, portandosi le mani all’altezza dei genitali Gesto non proprio carino di Diego Simeone al momento del gol del vantaggio dell’Atletico Madrid, siglato da Gimenez al 78° minuto del secondo tempo. Juventus colpita e allenatore argentino che impazzisce di gioia, portandosi le mani all’altezza dei genitali e voltandosi verso la tribuna. ...

Atletico Madrid Juventus in Diretta LIVE - Formazioni - Cronaca e Risultato in tempo reale : Atletico Madrid Juventus Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 21: Fischio d’inizio Leggi anche: Atletico Madrid-Juventus statistiche, Simeone imbattuto con le italiane Atletico Madrid Juventus Cronaca LIVE, il tabellino Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe Luís; Saúl, Partey, Rodrigo, Koke; Griezmann, Diego Costa. Allenatore: […] L'articolo Atletico ...