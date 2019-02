ilnapolista

: Pazzesco: #Kepa rifiuta la sostituzione. La furia di #Sarri. - marcoconterio : Pazzesco: #Kepa rifiuta la sostituzione. La furia di #Sarri. - SSCNapoliNews : La furia di Sarri contro Kepa che non vuole uscire (e non esce) – VIDEO - VAMOSLLORENTEF : (Video) Sarri ancora una barzelletta in Inghilterra! Ecco la furia dell’allenatore del Chelsea al momento del camb… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Una scena mai vista nel calcio Una scena che a memoria non ricordiamo nel mondo del calcio. Un giocatore che si rifiuta didal campo. E che alla fine non. Di fatto disobbedendo alle indicazioni del proprio allenatore.È quello che è successo nel convulso finale della Coppa di Lega tra Manchester City e Chelsea (poi vinta dal City ai rigori).resta a terra un paio di minuti.sostituirlo, anche perché Caballero è più bravo dagli undici metri.Inizia questo siparietto conche dà indicazioni al quarto uomo per la sostituzione. Caballero si scalda e aspetta che il compagno esca. Manon nesapere. manda a quel paeseA un certo punti gli arbitro si stancano di questa scenetta e la sostituzione salta.vorrebbe spaccare tutto. Si strappa la felpa. Fa perdal campo. Esclama qualche porco zio. E poi rientra per guardare i ...