La balla della pensione di cittadinanza

"Quando tornerò sulla terra". Carolyn Smith e il cancro - il messaggio da lacrime della star di ballando : "La notizia ve la do dopo quando tornerò sulla terra". Carolyn Smith da anni lotta contro il tumore e non ha mai smesso di condividere con i suoi tanti fan gli esiti alterni della battaglia. Questa volta, però, è il giorno della speranza. La coreografa e giudice di Ballando con le stelle al fianco d

ballando con le stelle 2019 - slitta l'inizio. Milly Carlucci teme la concorrenza della De Filippi? : Era previsto inizialmente che Ballando con le stelle 2019 partisse il 9 marzo come anticipato da TvBlog, tuttavia secondo quanto riporta Dagospia, pare che Milly Carlucci abbia chiesto all'azienda un ...

La balla della persecuzione giudiziaria : Chiunque non sia garantista è uno stolto, ma non tutti i garantisti sono cretini. Questo mezzo aforisma di pronta beva serve a spiegare, senza farla troppo palloccolosa, la posizione qui a più riprese ...

Addio Kaye ballard - è morta la star della sit com The Mothers-in-Law : L’attrice statunitense Kaye Ballard, interprete di una delle più popolari sit-com degli anni ’60, The Mothers-in-Law, è morta lunedì notte nella sua casa di Rancho Mirage, in California. Aveva 93 anni. Nel corso di una lunga carriera, si era affermata come cantante e comica in teatro, passando poi al cinema e in tv. E proprio sul piccolo schermo tra il 1967 e il ’69 Ballard recitò accanto a Eve Arden, nel ruolo della vicina di ...

I guai della Popolare di Bari tra crediti a rischio e affari sballati : Dopo il salvataggio pubblico della Carige ligure, ora anche l'istituto pugliese ha bisogno urgente di nuovi capitali. E si affida a un amministratore delegato appena multato dalla Consob e indagato dalla magistratura

I guai della Popolare di Bari tra crediti a rischio e affari sballati : Da settimane l'attenzione del mondo finanziario è concentrata su Genova dove, con Carige, va in scena un altro salvataggio a spese del contribuente. Questa volta però, dopo i casi delle popolari ...

Vanni muore tra le braccia della moglie : stavano ballando nel locale dove si erano conosciuti : La tragedia la notte scorsa a Lusia, nella discoteca “Tropical”, in provincia di Rovigo. Sabato festeggiava i cinquant’anni insieme alla moglie, conosciuta proprio in quel locale. 68enne di Badia Polesine, Vanni Bettoni aveva gestito il Bar La Rosa del Deserto.Continua a leggere

ballando con le Stelle - bomba in tv con Milly Carlucci : dai tempi della Rai socialista di Bettino Craxi... : Gira una voce sul cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle . Secondo tvblog.it circolano quattro nomi di concorrenti che potrebbero far parte del programma condotto da Milly Carlucci il ...

Battisti - il video esilarante che sfotte Bonafede sullo spot : “Voglio anch’io la divisa della ‘polizzia’”. E poi : “Si balla!” : Dopo le polemiche sul videoracconto del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sulla cattura e l’arrivo di Cesare Battisti in Italia, sui social è stato pubblicato un divertente filmato che prende in giro il Guardasigilli, accusato di aver voluto spettacolarizzare la vicenda e di non aver tutelato i diritti di una persona agli arresti. video Twitter/fjd L'articolo Battisti, il video esilarante che sfotte Bonafede sullo spot: ...

Ricky Martin a C’è Posta per Te balla con Jessica dopo la sorpresa della sorella Shana (video) : Ricky Martin a C'è Posta per Te apre la nuova stagione dello show dei sentimenti di Maria De Filippi con un regalo molto speciale che la giovane Shana ha voluto fare alla sorella Jessica, da anni fan dell'artista di She Bangs. Si comincia immediatamente con lo studio completamente vuoto e Jessica che riceve una conchiglia in un parterre che si è trasformato in un mare pronto ad accogliere la protagonista della prima storia. Non poteva ...

ballando con le Stelle - Carolyn Smith in lutto. Messaggio straziante : "Ho perso una parte della mia anima" : Grande dolore per Carolyn Smith. La coreografa americana di Ballando con le Stelle, volto amatissimo dello show Rai di Milly Carlucci che da mesi sta lottando contro una nuova forma di tumore, ha confessato ai fan su Instagram il lutto che l'ha colpita in questi giorni: "Oggi ho perso una parte dell