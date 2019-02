Kate Middleton | svelato il vero motivo per cui era assente al Baby Shower di Meghan

Kate Middleton - svelato il suo tesoro segreto da 9 milioni di sterline : Mentre Meghan Markle è finita nel mirino per le sue spese pazze, dal Baby Shower sino al guardaroba, Kate Middleton, molto più morigerata della cognata, nasconde un piccolo segreto (prezioso). Secondo quanto svelato dai tabloid inglesi infatti Kate avrebbe accumulato la bellezza di 9 milioni di sterline prima di sposare William e avrebbe tenuto segreto questo tesoro personale sino ad oggi. La duchessa di Cambridge avrebbe accumulato questo ...

Kate Middleton - nostra Duchessa delle fasce per capelli - : In attesa di sapere se per questo suo 37esimo compleanno Kate Middleton abbia deciso di regalarsi un altro figlio, il quarto , e gli inglesi scommettono di sì, il mondo del web e dei social l'ha già ...

Meghan Markle criticata per le spese folli. Kate Middleton deve mettere fine alla faida : Meghan Markle ha suscitato l’indignazione di molte persone per quanto ha speso durante la vacanza di cinque giorni a New York. Il soggiorno al Mark Hotel, il più esclusivo d’America e il baby shower di lusso con tanto di macchina per lo zucchero filato e concerto dell’arpista Erin Hill pare siano costati, secondo le stime del Sun, circa 383mila sterline a cui vanno aggiunte quelle per il jet privato che l’ha riportata in ...

Perché Kate Middleton e mamma Doria non erano presenti al babyshower di Meghan? : Per il suo babyshower, Meghan ha fatto le cose in grande. La duchessa di Sussex non si è limitata a invitare gente a casa per un party tra le mura reali: ha preso un volo, raggiunto New York in compagnia delle sue amiche intime e ha girato per la Grande Mela, nei ristoranti più lussuosi, attentamente scortata dalle guardie del corpo. Nonostante doveva trattarsi di un viaggio segreto, i paparazzi non l'hanno persa di vista, ...

Meghan Markle - Kate Middleton non si presenta al baby shower di lusso : Kate Middleton non ha partecipato al baby shower organizzato a New York per Meghan Markle. Non è chiaro se le amiche della Duchessa del Sussex – tra cui Amal Clooney, Serena Williams e Jessica Mulroney – non l’hanno nemmeno considerata o se lei abbia preferito declinare l’invito. Anche in considerazione del suo ruolo istituzionale a Corte. Certo, la sua assenza non è passata inosservata e ha contribuito ad alimentare i rumors di una faida tra le ...

Kate Middleton e Lady Diana - perché Karl Lagerfeld non le conquistò mai : Kate Middleton e Lady Diana hanno sfoggiato pochissimi outfit di Karl Lagerfeld. Lo stilista, morto a 85 anni il 19 febbraio, non è mai riuscito a conquistare la Famiglia Reale inglese. Lui che ha risollevato le sorti di Chanel e ha trasformato attrici come Keira Knightley o Kristen Stewart in icone di stile. Keiser Karl, scomparso a causa di un cancro al pancreas, infatti ha commesso un errore che gli è costato caro. I suoi commenti sui ...

Kate Middleton e Meghan Markle - nuovo scontro : William ed Harry si dividono lo staff : Tra Kate Middleton e Meghan Markle la tensione si taglia col coltello ed è di nuovo guerra, così come tra i principi William ed Harry. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, sembra che tra i due fratelli non corra più quel rapporto sereno e di mutuo soccorso che li aveva contraddistinti in passato. (De)merito delle neospose, borghesi e disposte a tanti sacrifici pur di ottenere un titolo, e incapaci di andare d'accordo, secondo quanto ...

Kate Middleton - Harry temeva di perdere William dopo le sue nozze : Oggi Harry e Kate Middleton hanno un ottimo rapporto, ma c’è stato un periodo in cui il fratello di William ha guardato con sospetto la cognata. A svelarlo è Katie Nicholl, che nel 2017 ha pubblicato un libro dedicato proprio ad Harry, raccontando anche i retroscena del suo legame con Kate, ma soprattutto con William. I due fratelli sono molto uniti e il loro rapporto è diventato ancora più indissolubile dopo la morte di Diana. Sulla tomba ...

Letizia di Spagna incanta in bianco. E supera in stile Kate Middleton e Meghan Markle : Letizia di Spagna è in Marocco in viaggio di Stato col marito Felipe. Presto anche Meghan Markle e Harry visiteranno il Paese africano. I primi due look sfoggiati dalla Regina spagnola sono all’insegna del bianco, un colore che è di tendenza in questo periodo tra le teste coronate. La prima è stata Kate Middleton che ai BAFTA domenica 10 febbraio ha indossato un look total white di Alexander McQueen. Poi è toccato a Meghan il 12 febbraio ...

Kate Middleton al gala al Victoria & Albert Museum : Kate Middleton ha partecipato alla cena di gala al Victoria & Albert Museum di Londra nell'ambito degli eventi a sostegno della salute mentale. Qui ha incontrato le 100 donne leader nel mondo della finanza

Kate Middleton in rosa al gala conquista tutti. L’abito di Gucci è un sogno : Kate Middleton ha conquistato tutti alla cena di gala al Victoria & Albert Museum. La Duchessa di Cambridge ha indossato un abito degno di una principessa, dalle sfumature rosa, firmato Gucci. Un vestito da sogno che ha abbinato a delle décolletée scintillanti di Oscar de la Renta e a una clutch in velluto, bordeaux di Prada, coordinata alla cintura. Il tutto impreziosito dagli orecchini creati da Kiki McDonough che Lady Middleton aveva ...

Kate Middleton : l'abito rosa la incorona regina di stile ed è già tra i look più belli di sempre : Un abito davvero regale quello sfoggiato da Kate Middleton alla cena di gala "100 Women in Finance" al Victoria and Albert Museum (di cui è madrina) La duchessa di Cambridge, romantica in abito rosa firmato Gucci, ha nuovamente incantato tutti. Solo qualche giorno fa, Kate aveva fatto notizia per un altro principesco look, sfoggiato in occasione dei BAFTA (British Academy Film Awards, considerati gli "Oscar" inglesi): si trattava di un ...

Kate Middleton - la gran sera «effetto bikini» : L'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciL'abito «bikini» di Kate Middleton firmato GucciDopo aver piacevolmente sorpreso tutti con la sua apparizione ai BAFTA al fianco del Principe William, in uno splendido abito bianco di Alexander McQueen, Kate ...