Karl Lagerfeld è morto a 85 anni | malattia e causa morte Chi era lo stilista

Chi è Virginie Viard? Sette curiosità sul successore di Karl Lagerfeld : Quando il 19 febbraio è stata annunciata la scomparsa di Karl Lagerfeld, il mondo della moda, oltre a celebrare la sua vita e la sua indimenticabile figura, non ha potuto non porsi subito la domanda «E adesso chi prenderà il suo posto?». Una responsabilità non di poco peso, che la maison Chanel ha affidato a Virginie Viard: una donna che è sempre stata parte fondamentale delle collezioni ideate dal kaiser, e che ha sostituito per la prima volta ...

Melania Trump ha postato il bozzetto inedito di un vestito disegnato da Karl Lagerfeld per lei : Il mondo dello spettacolo e della moda continua a ricordare sui social Karl Lagerfeld, scomparso il 19 febbraio. Messaggi toccanti sono stati condivisi da modelle, designer, imprenditori per celebrarlo. Tra i vari post, spicca quello di Melania Trump, la first lady statunitense, che ha pubblicato un inedito bozzetto di un vestito disegnato da Lagerfeld. Il disegno non è mai stato reso pubblico prima d'ora e l'abito è stato ...

Chi è Hudson Kroenig : sarà lui l'erede di Karl Lagerfeld? : E non mancava mai di invitare i due, padre e figlio, a tutte le presentazioni di Chanel in giro per il mondo. Al suo debutto in passerella, Hudson Kroening ha camminato mano nella mano con suo padre ...

''Karl Lagerfeld era spietato - misogino e grassofobico''. L'attrice Jameela Jamil su Twitter polemizza con Cara Delevingne : Il mondo della moda in lutto per la scomparsa del direttore creativo di Chanel e Fendi Leggi Uno scambio di opinioni educato e rispettoso , una rarità nell'arena dei social network, su una persona ...

Sarà Viriginie Viard l'erede di Karl Lagerfeld da Chanel - la stagista di 30 anni fa : l'erede di Karl Lagerfeld da Chanel già c'è. Per 30 anni è stata il suo alter ego. Il suo braccio destro 'e sinistro', come amava ripetere lui. E Sarà lei ora a prendere le redini di una delle griffe ...

La vecchia e ricca gatta di Karl Lagerfeld è emblema di questa Europa : Karl Lagerfeld fece notare, indignato, che in Germania con Hitler avevano ammazzato milioni di ebrei e con la Merkel avevano importato milioni dei loro peggiori nemici, riferendosi ai maomettani siriani accolti con cori e fanfare nel 2015. Oggi è morto e ha lasciato parte del cospicuo patrimonio all

Choupette - la gatta che Karl Lagerfeld ha voluto come ereditiera : C’è chi di tanto in tanto sogna di poter trascorrere la propria vita come un gatto. Mangiando, dormendo sul divano, giocando e ridormendo per il resto della giornata. Ma c’è un gatto in particolare che proprio in queste ore sta attirando su di sé l’invidia di migliaia di persone da tutto il mondo: Choupette, l’adorata micia di Karl Lagerfeld, nonché unica personalità certa tra gli eredi del ...

Addio a Karl Lagerfeld : ci lascia una delle più grandi icone della storia della moda : Muore il 19 febbraio 2019 una delle più grandi icone e leggende della storia della moda, Karl Lagerfeld. Designer, fotografo, icona pop, con il suo stile unico di completi neri, occhiali neri, bastone e capelli raccolti in una bassa coda di cavallo, ha cambiato l'industria della moda per sempre. Lagerfeld avrebbe scoperto di essere malato solo poche settimane fa con grande shock; aveva uno stile di vita sano e faceva regolarmente sport. Ha ...

Karl Lagerfeld : le sue ceneri insieme a quelle del grande amore Jacques de Bascher : Nessuna cerimonia, nessuna sepoltura. Karl Otto Lagerfeld sparirà come fanno “gli animali della foresta vergine”. Queste, secondo il giornale francese Le Monde, sono le ultime volontà del Kaiser della moda, morto ieri 19 febbraio nell’ospedale di Neuilly-sur-Seine in Francia. Come confermato anche dalla maison Chanel, lo stilista verrà cremato e le sue ceneri verranno mischiate a quelle della madre e del suo grande e unico amore, il dandy ...

Niente cerimonie per Karl Lagerfeld : lo stilista si riunirà al suo amore : Karl Lagerfeld si riunirà al suo grande amore dopo trent'anni. Un portavoce del marchio Karl Lagerfeld ha dichiarato che le volontà dello stilista saranno rispettate: il leggendario designer, morto ...

Karl Lagerfeld : le due eredità del genio della moda europea : Si specula sul lascito del genio della moda, materiale ma non solo Il 19 febbraio è arrivata una notizia terribile, che ha sconvolto il mondo della moda francese, europea e mondiale e ne ha certamente chiuso una fase importante. Karl Lagerfeld, designer, creativo e fotografo, che nel 1982 aveva preso le redini della Maison Chanel ...

Mika ricorda Karl Lagerfeld e racconta il loro primo incontro : Mika ricorda Karl Lagerfeld, stilista, illustratore e fotografo tedesco scomparso. Con un post su Instagram, Mika ricorda il giorno in cui lo conobbe e, nel giorno della sua scomparsa, ne sottolinea le doti artistiche e la genialità condividendo uno scatto che li ritrae insieme. Karl Lagerfeld è stato un innovatore nel mondo della moda. Sua l'idea di introdurre le top model ma anche di portare in scena gli abiti in passerella attraverso le ...

Virginie Viard - ecco chi è il braccio destro di Karl Lagerfeld che ora prenderà il suo posto alla guida di Chanel : L’avevamo vista spuntare alla fine della sfilata parigina dell’haute couture, insieme alla modella Vittoria Ceretti: mora, vestita di nero, aveva fatto capolino per prendere gli applausi del pubblico al posto di Karl Lagerfeld, per la prima volta assente a sua sfilata. Trés fatigué, stanco, aveva prontamente detto la maison. Quell’apparizione anticipava un cambio epocale: oggi Virginie Viard è alla guida di Chanel dopo la scomparsa di Karl ...

Chi è Virginie Viard - erede di Karl Lagerfeld da Chanel : Dopo la scomparsa del kaiser, il timone del lavoro creativo per le collezioni della maison passa nelle mani della sua più...