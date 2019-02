Juventus | l' entusiasmo dei bianconeri dopo il blitz di Bologna | Pjanic | ' Così si cresce'

Blastingnews

(Di domenica 24 febbraio 2019) Quella di oggi era sicuramente una partita importante per lache doveva vincere anche per dimostrare di aver smaltito le scorie post Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno dimostrato di essersi lasciati alle spalle la sfida contro l’Atletico anche se dal punto di vista del gioco inon sono stati troppo brillanti. Al termine della partita contro ili giocatori della Juve hanno utilizzato i social per esprimere la loro soddisfazione per la vittoria ottenuta al Dall’Ara grazie a Paulo Dybala. In particolare hanno commentato il match odierno Miralem, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo e Leonardo Bonucci.: 'Le certezze le costruisci poco alla volta'la partita contro l’Atletico Madrid sono piovute diverse critiche sulla Juve, ma inon si sono fatti influenzare dal giudizio dei media e oggi ahanno ...