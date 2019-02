Juventus | Dybala stende il Bologna e cancella le scorie dell’Atletico | difesa e

VIDEO Bologna-Juventus 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Dybala entra e decide : Paulo Dybala entra e decide la partita tra Bologna e Juventus valida per la 25ma giornata della Serie A di calcio: l’argentino fa il suo ingresso in campo al 59′ al posto di Alex Sandro e al 67′ va in gol scaraventando in rete un pallone vagante in area felsinea. Di seguito le azioni salienti del match. GLI Highlights DI Bologna-Juventus 0-1 IL GOL DECISIVO SIGLATO DA Dybala ?????? ???????? : ??????? 0 × 1 ...

Pagelle Bologna-Juventus 0-1 : super Dybala - flop Ronaldo : Pagelle BOLOGNA JUVENTUS – Finisce 1-0 in favore della Juventus la sfida del Dall'Ara tra i bianconeri e il Bologna. Padroni di casa ben organizzati e abili ad ingabbiare la fase offensiva degli uomini di Allegri. Decide un gol di Dybala, subentrato dalla panchina al posto di Matuidi. La Juve conquista i tre punti e […]

Bologna-Juventus 0-1 gol Dybala : la sblocca la Joya-VIDEO- : GOL Dybala- Smaltire la brutta prestazione del Wanda Metropolitano, questo il primo obiettivo per Massimiliano Allegri che modificherà qualcosa nell'assetto tattico bianconero rispetto alla sfida di Madrid. Riscattare la sconfitta in Champions League per mettere un seria ipoteca sul successo finale in campionato. Leader del campionato italiano la Juventus, che in Italia è letteralmente la schiacciasassi, ma […]

Bologna-Juventus formazioni ufficiali : CR7 titolare - Dybala in panchina : BOLOGNA JUVENTUS formazioni ufficiali – La Juventus, attualmente prima in campionato con 13 punti di vantaggio sulla seconda (il Napoli), domani sarà chiamata a riscattarsi dopo la sconfitta di mercoledì con l'Atletico. Contro i bianconeri ci sarà un Bologna determinato a strappare almeno un punto agli avversari, considerata la precaria posizione occupata in classifica: i rossoblù sono […]

Juventus - parla il DS Marino : "Dybala? Sarà lui il sacrificato" : Juventus – Pierpaolo Marino, Direttore Sportivo, ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel corso della trasmissione "Calcio e Mercato". Il dirigente si è soffermato sul ruolo di Dybala alla Juve, dicendosi sempre più convinto del fatto che Sarà proprio l'argentino a dire addio a Giugno. Juventus, Sarà Dybala il prossimo sacrificato? "Dybala sacrificato? Ne […]

Bologna-Juventus probabili formazioni - panchina per uno tra Dybala e CR7 : Bologna-Juventus probabili formazioni – Smaltire la brutta prestazione del Wanda Metropolitano, questo il primo obiettivo per Massimiliano Allegri che modificherà qualcosa nell’assetto tattico bianconero rispetto alla sfida di Madrid. Riscattare la sconfitta in Champions League per mettere un seria ipoteca sul successo finale in campionato. Leader del campionato italiano, zero nella casella sconfitte per la Juventus che […] ...

Juventus : possibile partenza di Dybala e Allegri - Zidane sarebbe in pole per la panchina : La sconfitta subita in Champions League contro l'Atletico Madrid potrebbe portare delle pesanti conseguenze in casa Juventus. I Colchoneros si sono imposti 2-0 al Wanda Metropolitano nella gara di andata e ora la rimonta bianconera sembra quasi un'impresa, soprattutto contro una squadra come quella guidata da Diego Pablo Simeone, maestra nel chiudersi in difesa per poi ripartire. In caso di eliminazione, sembra molto probabile l'addio del ...

Bucchioni sulla Juventus : 'L'inizio della fine è stata l'idea di far giocare Dybala' : L'inaspettata sconfitta della Juventus nell'ottavo d'andata contro l'Atletico Madrid ha stupito tutti, giornalisti sportivi compresi, che nelle ultime ore hanno fatto un'analisi attenta delle possibili cause di questo risultato. Tra coloro che hanno espresso opinioni sul momento 'no' della squadra di Allegri, c'è anche Enzo Bucchioni, il quale nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com ha prospettato i futuri scenari dei bianconeri. L'analisi ...

Bologna-Juventus probabili formazioni : Cancelo dal 1' - fuori Dybala : BOLOGNA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio del match del Dall’Ara tra Bologna e Juventus, match valido per la 25^ giornata di Serie A. Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di riscattare subito la brutta prestazione contro l’Atletico Madrid. Una netta sconfitta per 2-0, la quale complica in maniera netta […] More

Atletico Madrid-Juventus - le pagelle bianconere : Dybala sbaglia tutto. La febbre frena Pjanic : SZCZESNY - voto: 6,5 L'incubo di Griezmann: salva tutto quel che può, ma nel finale crolla anche lui. DE SCIGLIO - voto: 5,5 Rischia grosso su Diego Costa e fatica a resistere agli assalti Colchoneros.

Pagelle Atletico MADRID JUVENTUS- Finisce 2-0 in favore dell'Atletico Madrid il match d'andata degli ottavi di finale. . Bianconeri leggermente disordinati nella prima mezz'ora, meglio nell'ultimo quarto d'ora della prima frazione di gioco. Uno 0-0 ribaltato completamente nella ripresa grazie ai gol dei due centrali difensivi dell'Atletico Madrid. Prima in gol Gimenez, poi raddoppio di […]

Pagelle Atletico Madrid-Juventus 2-0 : Szczesny unico a salvarsi - Paulo Dybala un fantasma : Al Wanda Metropolitano è andata in scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Un match molto intenso dal punto di vista fisico, come da previsione, conclusosi sul punteggio di 2-0, per via delle marcature Gimenez e Godin. Di seguito le Pagelle e le valutazioni del confronto: JUVENTUS Szczesny 6: Molto attento il portiere polacco sulle iniziative di Griezmann e soci. Una sicurezza nelle ...

Atletico-Juventus - dalle 21.00 La Diretta Pjanic in campo. C'è Dybala con CR7 : Al Wanda Metropolitano, che sarà anche il teatro della finale, si gioca il match fra i padroni di casa dell'Atletico Madrid e la Juventus. Alle 21 scatta l'ora della verità: i colchoneros per ...

Atletico MADRID JUVENTUS formazioni ufficiali – Pochi, pochissimi dubbi, almeno in casa Juventus, sulla formazione che stasera scenderà in campo al Wanda Metropolitano. Mister Allegri nella conferenza pre partita della vigilia aveva sciolto praticamente tutte le riserve attorno agli 11 giocatori che partiranno titolari nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'incognita maggiore aleggiava attorno […]