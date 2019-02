Juve | perché Allegri lascia Dybala in panchina

Juve virtuosa - Napoli di meno : ecco perché : Programmazione, progettualità e velocità di azione sui mercati, sportivo e finanziario,. Sono queste le tre caratteristiche principali della gestione di Andrea Agnelli presidente, dal maggio 2010, ...

Tmw : Ecco perchè Cr7 non ha giovato nè alla Juve nè alla A - : Il mantra che dall'inizio dell'estate veniva ripetuto da tutti era sempre quello: Ronaldo farà bene al campionato italiano. Ma è davvero così? Per Raimondo De Magistris, editorialista di Tmw, le cose ...

Diego Simeone - Giuseppe Cruciani sta con el Cholo : "Il gestaccio alla Juve? Perché non va attaccato" : Non toccate Diego Pablo Simeone, cari tifosi della Juve. A quell' uomo diventato nel tempo più asciutto e magro di quando giocava a pallone ruminando chilometri di prato, qualsiasi bianconero dovrebbe rendere omaggio come a una sorta di divinità del football. Chi non ricorda il 5 maggio 2002? Gli st

Gonzalo Higuain - la sentenza Fifa che inguaia la Juventus : perché deve tornare - non può stare al Chelsea : Grossi guai per la Juventus. Colpa del Chelsea e di Gonzalo Higuain. La sanzione inflitta ai Blues e il blocco del mercato per due sessioni per le violazioni commesse nel tesseramento di giocatori minorenni (sentenza Fifa arrivata negli ultimissimi minuti) infatti costringeranno il club a restituire

Morata : “Esultanza contro la Juve? Ecco perchè l’ho fatto” : Alvaro Morata, intervistato ai microfoni di “SkySport“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo pensiero in vista del match di ritorno contro la Juventus e per rimarcare il suo pensiero dopo l’esultanza nel gol, poi annullato, al Wanda Metropolitano. Un’esultanza che non è piaciuta ai tifosi bianconeri, ma che lo stesso giocatore ha voluto fortemente […] More

Icardi-Juventus - ecco perchè si può davvero : piano Paratici : ICARDI JUVENTUS- Una rottura interna con l’Inter la quale resta avvolta ancora nel mistero più totale. Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore, ha ammesso la volontà di restare all’Inter e di rinnovare il contratto con il club nerazzurro. Marotta, dal canto suo, ha confermato la voglia di trattenere Icardi all’Inter proponendogli il rinnovo contrattuale. […] More

Marcelo-Juventus - ecco perchè ora Paratici può sognare davvero : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Cope“, Marcelo avrebbe avanzato una richiesta di cessione al club madrileno. Un confronto face to face con la dirigenza del Real Madrid, e una richiesta di cessione ormai inequivocabile. Di fatto, lo stesso terzino brasiliano avrebbe rotto in maniera totale con l’attuale tecnico dei blancos, il […] L'articolo Marcelo-Juventus, ecco perchè ora Paratici ...

Atletico Madrid-Juventus - ecco perchè la squadra di Simeone è un osso durissimo : i problemi dei bianconeri e le probabili formazioni : Sta per arrivare l’oro X. Si gioca un match fondamentale valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, è il turno della Juventus che dovrà vedersela con un osso durissimo, l’Atletico Madrid. Sorteggio sfortunato per i bianconeri che dovranno vedersela con una delle squadre più insidiose della circolazione, Simeone è un grande allenatore, prepara molto bene le partite ed il club spagnolo per ...

Atletico Madrid-Juventus - l’ex Morata : “Se segno esulto e vi dico perchè…” : Atletico Madrid-Juventus – Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid e soprattutto grande ex in vista della partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juve di domani sera, ha parlato ai microfoni di TVE. Di seguito un estratto della sua intervista in cui ha rivelato che se dovesse segnare esulterebbe. Leggi anche: Atletico Madrid […] More

Rakitic-Juventus - ecco perchè si può davvero : la mossa di Paratici : RAKITIC JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, l’Inter sarebbe pronta a sferrare un attacco reale e concreto per Rakitic, il quale potrebbe lasciare il Barcellona in vista della prossima sessione di mercato estiva. Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse reale e concreto della Juventus, pronta a dar battaglia ai nerazzurri per […] More

Juventus contro Inter : ecco perché è tornata la rivalità : Dal ricorso su Calciopoli al mercato, fino allo scontro su Dybala e Icardi. Così le due grandi della Serie A preparano lo scontro futuro

Chirico : Ecco perchè Icardi alla Juve sarebbe un guaio - : Il pensierino che potrebbe fare Paratici a giugno e che ha scatenato la reazione di Marotta non piace a tutto il mondo Juve. Icardi in bianconero? Anche no, anzi proprio no per Marcello Chirico. Il ...

Bonucci : 'Mi ha cercato il Real Madrid - ecco perché sono tornato alla Juve' : Sul sogno Champions: 'Se arriva Ronaldo, il migliore del mondo, significa che il tuo livello è cresciuto. Il nostro obiettivo è vincere la Champions, non possiamo e non dobbiamo nasconderci '. Su ...