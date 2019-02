Inter – Politano esulta alla Icardi | ma Perisic non apprezza | scintille in campo tra i

Fiorentina-Inter 3-3 : autogol di De Vrij - gol di Vecino - Politano - Perisic e Muriel : Seria A, De Calò: "Molta Inter, troppa Var. E sull'ultimo rigore..." A Firenze si gioca il calcio storico, disciplina che ripropone un gioco antico. A Firenze oggi va in scena anche il calcio ...

Inter : Politano ha il futuro in tasca - Dalbert troppo svagato : L'Inter aveva i tre punti in tasca. Poi nel finale al Franchi è successo di tutto e la squadra di Spalletti si ritrova con un pareggio. Ora i nerazzurri sono a +2 sul Milan e +3 sulla Roma. Spicca la ...

Fiorentina-Inter finisce in parità - i voti : Politano fa la differenza - Muriel da sette : Grande spettacolo nel match Fiorentina-Inter, posticipo domenicale della venticinquesima giornata di serie A. Il risultato finale di 3-3 premia la caparbietà dei viola nell'acciuffare un pareggio che sembrava essere insperato. Ad ogni modo con questo punto la squadra di Spalletti continua nella sua marcia per conservare il terzo posto nella classifica di serie A, anche se sicuramente ci sarà grande rammarico per un successo sfumato proprio in ...

Inter - pari in extremis con la Fiorentina - le pagelle nerazzurre : bene Politano e Perisic : Si è appena concluso il posticipo della venticinquesima giornata di campionato tra Fiorentina ed Inter con un pareggio per 3-3 arrivato in modo molto rocambolesco e amaro per la squadra nerazzurra. Con questo pareggio l'Inter sale a quarantasette punti, portandosi a più due sul Milan e a più tre sulla Roma, mentre la Fiorentina sale a trentasei punti, a meno due dall'Atalanta che è sesta. La settimana prossima la squadra di Spalletti sarà ...

Fiorentina-Inter 1-2 Diretta Politano ribalta il risultato : Fiorentina ed Inter scendono in campo nel posticipo domenicale delle ore 20.30: i viola vengono dalla larga vittoria di Ferrara, 1-4 sul campo della SPAL e grazie ai risultati positivi delle ultime ...

Fiorentina-Inter 1-2 diretta live - gol Politano : Fiorentina-Inter diretta live – Si conclude la 25^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale in campo di Fiorentina ed Inter, partita che si preannuncia scoppiettante. I nerazzurri devono fare i conti con il caso Icardi, il calciatore argentino potrebbe operarsi e quindi non essere a disposizione fino al termine della stagione. Per gli uomini di Pioli campionato ben al di sopra delle aspettative, la Fiorentina adesso ...

Vecino - Ranocchia - Perisic - Politano : l'Inter non sente nostalgia di Icardi : l'Inter ha battuto 4-0 il Rapid Vienna e si è qualificato agli ottavi Europa League: Vecino 11', Ranocchia 18', Perisic '80, Politano '87. Nell'andata dei sedicesimi l'Inter aveva vinto 1-0.

Inter-Rapid Vienna 4-0 : gol di Vecino - Ranocchia - Perisic e Politano : Così si rischia quasi di non riconoscerla. L'Inter si prende una sera libera dal suo lavoro a tempo pieno da produttrice di casini, complicazioni ed epica. Sarà che l'Europa League, a questi livelli, ...

Politano : “Domani voglio dare il 100% - siamo l’Inter e dobbiamo avere pretese importanti” : Le parole dell’attaccante nerazzurro Matteo Politano alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: “Domani voglio dare il 100%, siamo l’Inter e dobbiamo avere pretese importanti”Alla vigilia del match contro il Rapid Vienna, valido per i sedicesimi di finale di Europa League 2018/2019 è Matteo Politano a sedersi in conferenza stampa al fianco di Luciano Spalletti per presentare la ...

Inter - Politano : 'Icardi perdita pesante. Handanovic capitano? Cose del club e del mister' : L'attaccante dell'Inter Matteo Politano ha parlato a Sky Sport 24 prima della conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Rapid Vienna: 'Sappiamo che non sarà semplice, ma siamo qua per fare risultato. Sicuramente loro partiranno ...

Rapid Vienna Inter - Spalletti e Politano LIVE in conferenza stampa : Icardi, via la fascia e niente convocazione Leggi su Sky Sport l'articolo LIVE. Icardi, via la fascia e niente convocazione - di luca.cassia 21 minuti fa L'Inter toglie la fascia di capitano a Icardi ...

Calciomercato Inter - Politano sarà riscattato. Non Vrsaljko : Calciomercato Inter, testa a giugno – Il campionato è nella sua fase più delicata. L’Inter sta attraversando quello che è il suo peggior momento in stagione e solo la vittoria di Parma ha parzialmente alleggerito l’aria all’Interno dell’ambiente nerazzurro. Tante le incognite, sia a livello sportivo che di mercato, molti i dubbi che accompagneranno la […] L'articolo Calciomercato Inter, Politano sarà riscattato. Non Vrsaljko proviene da ...

Di Battista : "Napolitano vile sull'Intervento in Libia" : Di Battista contro Napolitano , e Mattarella lo difende. Si può riassumere così la querelle che ha preso uil via dall'intervento di 'Dibba' a Mezz'Ora in Più su Rai 3. Lui per la verità se la prende, ...

Di Battista : 'Francia chieda scusa per Intervento in Libia'. E attacca Napolitano : 'Fu vile' : 'La Francia chieda scusa per l'intervento scellerato in Libia nel 2011 che ha provocato esodo dei migranti e migliaia di morti. Ha deposto un dittatore e Napolitano si é piegato in modo vile. ...