Inter | Icardi ancora fuori | si valuta l' operazione chirurgica

Inter-Icardi sempre più lontani. Si valuta l'operazione : non giocherà più in nerazzurro? : Il rischio di non vedere più Icardi in campo con l'Inter è concreto con il Corriere dello Sport che ha spiegato come rimarrà sicuramente fuori fino alla sfida d'andata d'Europa League contro i ...

Inter - per Icardi è caos totale : si valuta l'operazione - : Era umile, con gli amici di sempre e voleva migliorarsi nel mondo del calcio. Adesso ha cambiato il modo di vedere la vita, ha perso la sua umiltà e ha un ritmo di vita che personalmente credo non ...

La rottura Icardi-Inter? Ecco quello che non torna : la bomba di Luciano Moggi : Avevano cominciato i tifosi bianconeri ad ironizzare su quelli nerazzurri prendendo come spunto il caso Icardi. Si erano però limitati ad esprimere un parere secondo il quale l' Inter attuale, non avendo trovato nulla di meglio per comunicare al mondo che il clima era cambiato, che il buonismo di Mo

una prova di forza Tra Icardi e l'Inter perde chi ha bisogno dell'altro : Quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League non sono bastate per spazzare le nuvole che offuscano il presente e soprattutto il futuro nerazzurro. La partita di stasera a Firenze - la ...

Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter : stipendio e clausola di rescissione : Quanto guadagna Mauro Icardi all’Inter: stipendio e clausola di rescissione stipendio di Mauro Icardi Il “caso Icardi” continua a preoccupare i tifosi nerazzurri. Dopo aver perso per volontà della società nerazzurra la fascia di capitano, il centravanti starebbe pensando concretamente di lasciare l’Inter a fine stagione. Mauro Icardi: direzione Juve? Il nuovo capitano dell’Inter è Samir Handanovic. I tifosi hanno intonato cori in suo ...

Inter - possibile cessione per Icardi : la Juventus potrebbe provarci in estate : Mauro Icardi sarà il nome più gettonato del prossimo mercato estivo. Il centravanti argentino lascerà quasi certamente l'Inter dopo gli ultimi avvenimenti che lo hanno visto rompere con lo spogliatoio e perdere la fascia di capitano, affidata dal club a Samir Handanovic. La trattativa del rinnovo, quindi, non c'entra nulla con quanto sta succedendo anche se fino a qualche settimana fa sembrava essere questa la principale problematica nel ...

Inter - Spalletti : «Icardi? Spero rientri presto. Possiamo ancora crescere» : APPIANO GENTILE - L' Inter di Luciano Spalletti riparte dalla Fiorentina . Dopo aver eliminato senza problemi il Rapid Vienna in Europa League, i nerazzurri sono pronti a sfidare i viola al Franchi ...

Inter - Spalletti : "A Firenze per vincere. Icardi? Spero torni presto - ma non dipendiamo da uno solo" : Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League l'Inter si rituffa sul campionato, dove domenica sera affronterà la Fiorentina nel posticipo del Franchi. Obiettivo numero uno per Spalletti , ...

Fiorentina-Inter - Spalletti sicuro : “non sarà semplice - ci sarà da soffrire. Icardi? Spero rientri presto” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match con la Fiorentina, parlando anche del caso relativo a Mauro Icardi Il difficile match di Firenze, l’Eintracht come avversario di Europa League e il caso Icardi. Sono questi gli argomenti trattati da Luciano Spalletti in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Spada/LaPresse Interrogato sulla partita del Franchi, l’allenatore nerazzurro ha ...

Inter - la sorella di Icardi ancora contro Wanda Nara : “isolato da squadra e famiglia per colpa della moglie” : Ivana Icardi ha puntato il dito contro Wanda Nara, moglie del fratello Mauro, messo da parte dallo spogliatoio dell’Inter Ivana Icardi non si può certo dire che ami Wanda Nara. La sorella di Mauro Icardi, centravanti dell’Inter, crede che la moglie di Maurito gli stia facendo del male e ad ogni occasione utile lo sottolinea. Ivana lo ha fatto anche oggi ai microfoni di Diva & Donna: “Ho deciso di espormi perché il ...

Probabili formazioni 25 giornata : Inter a Firenze senza Icardi : Probabili formazioni 25 giornata – Archiviata la 24° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi lunedì sera con la vittoria della Roma sul Bologna per 2-1, messi in cantina i match di Champions League ed Europa League, è già partita la giornata numero 25 del massimo campionato italiano con il secco 3-0 con cui i ragazzi […] L'articolo Probabili formazioni 25 giornata: Inter a Firenze senza Icardi proviene da Serie A News Calcio - ...

Inter - Icardi lascia? Ci sono già due bomber nel mirino di Marotta : Se l'argentino dovesse lasciare il nerazzurro, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci almeno un paio di piste che Marotta proverebbe a percorrere. 'Come si può ben comprendere gli ...

Icardi-Inter - altro scontro? Ecco l'offerta per il rinnovo : le cifre : A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport , che spiega come la prossima settimana la società di corso Vittorio Emanuele farà pervenire all'argentino una proposta che reputano adeguata ...

Inter - Zanetti : “Icardi? Certi problemi che vanno risolti nello spogliatoio” : ICARDI – Intervistato a seguito del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato del caso Mauro Icardi partendo però dall’avversaria nella competizione continentale: “È una squadra tedesca, dura da battere. Dobbiamo prepararci al meglio”. LEGGI ANCHE: Inter-Eintracht Europa League, tedeschi imbattuti nella competizione ...